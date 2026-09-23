Festival Coquetel Molotov divulga programação completa com Fernanda Abreu, D’Leesa, Kannalha e Jamal

A 23ª edição festival No Ar Coquetel Molotov acontecerá no dia 28 de novembro, no Campus da UFPE, com mais de 25 atrações; Veja a programação completa

Fernanda Abreu, Jamal e D'Leesa (Mateus Rubim/Olhar da Medus4/Divulgação)

Apostando cada vez mais em artistas pernambucanos, o festival No Ar Coquetel Molotov anunciou durante coletiva na manhã desta quarta-feira (23) a programação completa da sua 23ª edição. Tropa do Jamal, Uana e Clube Vassourinhas de Olinda dividem o line up com nomes do mundo todo, como a cantora norte-americana D’Leesa, a MC paranaense Bia Soull, a banda cearense Cidadão Instigado, a cantora carioca Fernanda Abreu e o astro do pagodão baiano O Kannalha.

No dia 28 de novembro, o evento ocupará o Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) levando mais de 25 atrações para três palcos diferentes em 12h de programação. “A gente busca dialogar com o nosso público, mas a premissa do festival segue sendo trazer artistas cultuados e mostrar o novo. Acredito que a gente é uma vitrine do que está por vir”, comentou a produtora e curadora Ana Garcia, reforçando que o Molotov já é referência em revelar novas tendências para o Brasil.

“Estou me sentindo muito à vontade nessa programação, porque tem a pegada urbana e também a eletrônica, da qual me aproximei quando saí da Blitz”, comentou, na ocasião, Fernanda Abreu, que se apresentará no festival com o show de 30 anos do disco ‘Da Lata’. “Quando lancei meu primeiro disco solo, logo senti um acolhimento e um interesse da pista e dos DJs pelo meu trabalho. Depois veio o meu primeiro disco de ouro com o ‘Da Lata’, que foi onde consegui ver o que queria do meu som, com a mistura de samba, funk e hip hop”, completou ela.

A cantora tocará no palco CQTL MLTV, onde também subirão Bia Soull, Major RD, Karol Conká com show especial do disco “Batuk Freak”, NandaTsunami, O Kannalha, UANA convida N.I.N.A. e Zé do Cão convida Curupife. Na Concha Acústica, onde acontecem apresentações mais intimistas, estarão Azymuth, Bruxos de Nadí, Boogarins, Ciça, Cidadão Instigado, D’Leesa, Ego Eris, Naaz e Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.



Esse último polo conta com duas estreias internacionais no Brasil. Dos Estados Unidos, D’Leesa chega ao país com sua sonoridade descrita como soft sapphic soul, depois de chamar atenção nas redes sociais. Dos Países Baixos, Naaz apresenta ao público brasileiro uma obra atravessada por pop, identidade, delicadeza e ativismo, especialmente em torno dos direitos das mulheres e da diáspora do Oriente Médio. Referência mundial da cena ballroom, o norte-americano MikeQ se apresenta em encontro especial com Ballroom PE, aproximando a cultura dos balls da cena pernambucana.



O palco KAMKZE, por sua vez, chega ao seu quinto ano se estabelecendo como um polo que busca contemplar a multiplicidade da música eletrônica e urbana do mundo. De acordo com o curador Libra Lima, mais da metade das atrações desse palco é formada por mulheres e pernambucanos.

É nesse contexto que a Tropa do Jamal, conhecida globalmente pelo seu passinho, agita o KMKASE, ao lado de Africanoise Live, Anti Ribeiro, Destalado convida Relikia, Tremsete, Cosmus e Laryssa Real, MikeQ convida Ballroom PE, D’Silvestre, Katy da Voz & As Abusadas e Reggae Pelo Reggae Sounds convida Célia Sampaio.

Coquetel Molotov Negócios

De 25 a 27 de novembro é realizado o Coquetel Molotov Negócios, plataforma dedicada a trocas entre artistas, produtores e agentes da música brasileira em três dias de evento. A programação ocorre de forma gratuita no Recife Antigo, com imersão e pitchings com artistas locais selecionados e ainda debates e workshops com profissionais do mercado fonográfico e de eventos que têm a chance de compartilhar ideias e sua experiência junto ao público.

A 23ª edição do festival conta com patrocínio do Cartões BB, por meio da Lei Rouanet; Prefeitura do Recife e Embratur; e apoio da Embaixada dos Países Baixos. O festival é associado à Abrafin e tem realização da Coda Produções, Instituto Cultural Coquetel Molotov e Ministério da Cultura. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Shotgun.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO NO AR COQUETEL MOLOTOV

Campus das UFPE, 28 de novembro

Palco CQTL MLTV

Bia Soull

Major RD

Karol Conká especial “Batuk Freak”

NandaTsunami

Fernanda Abreu - “Da Lata 30 anos”

O Kannalha

UANA convida N.I.N.A.

Zé do Cão convida Curupife.



Palco Concha Acústica

Azymuth

Bruxos de Nadí

Boogarins

Ciça

Cidadão Instigado

D’Leesa

Ego Eris

Naaz

Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.



Palco KMKZE

Africanoise Live

Anti Ribeiro

Destalado convida Relikia

Tremsete

Cosmus e Laryssa Real

MikeQ convida Ballroom PE

D’Silvestre

Katy da Voz & As Abusadas

Reggae Pelo Reggae Sounds convida Célia Sampaio

Tropa do Jamal.

