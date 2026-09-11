João Gomes começará show no Rock in Rio com cortejo carnavalesco no meio do público
João Gomes vai levar piseiro, forró, frevo e maracatu ao Rock in Rio, em show marcado para este sábado (12), às 19h.
Publicado: 11/09/2026 às 19:49
João Gomes se apresenta pela primeira vez no Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado (12) (Karol Rodrigues/DP Foto)
João Gomes deve começar sua apresentação no Rock in Rio, às 19h, no meio do público. Um cortejo carnavalesco deve levar o astro do piseiro até o Palco Sunset, onde deve iniciar seu show às 20h10.
Nesse primeiro momento, um Galo da Madrugada de 16 metros deve dar início à folia, que contará ainda com a presença de outros ícones pernambucanos, como o Boi da Macuca, o Maracatu Piaba de Ouro e o Homem da Meia Noite. Esse último chegará vestindo um traje feito especialmente para a ocasião.
O Maestro Oséas e o Maestro Spok conduzem a orquestra de frevo logo na sequência, enquanto 25 pernas de pau da Oficina Pernaltas ocupam o espaço e ampliam a dimensão do cortejo. Durante toda a apresentação, o cantor reunirá mais de 200 artistas e diferentes símbolos da tradição nordestina.
A Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda se junta ao movimento com bonecos de João Gomes, Luiz Gonzaga e Chico Science. E essa é apenas parte do que foi preparado. Outras surpresas serão reveladas somente durante o cortejo.
Depois de mais de uma hora ocupando o chão do Rock in Rio, João Gomes chega ao Palco Sunset para uma apresentação que acontece das 20h10 às 21h20. No total, entre cortejo e show, serão mais de duas horas de experiência, em uma celebração que rompe a fronteira entre palco e plateia.
A proposta traduz uma vontade de João: levar a cultura popular para o centro da cena, sem pedir licença e sem abrir mão de suas raízes. No Rock in Rio, o forró, o frevo, o maracatu, os bonecos gigantes, os bois e os símbolos do Carnaval de Pernambuco deixam de ser apenas referências e passam a ocupar o coração de um dos maiores festivais de música do mundo.
*Com informações da assessoria