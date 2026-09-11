João Gomes começará show no Rock in Rio com cortejo carnavalesco no meio do público

João Gomes vai levar piseiro, forró, frevo e maracatu ao Rock in Rio, em show marcado para este sábado (12), às 19h.

João Gomes se apresenta pela primeira vez no Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado (12) (Karol Rodrigues/DP Foto)

João Gomes deve começar sua apresentação no Rock in Rio, às 19h, no meio do público. Um cortejo carnavalesco deve levar o astro do piseiro até o Palco Sunset, onde deve iniciar seu show às 20h10.

Nesse primeiro momento, um Galo da Madrugada de 16 metros deve dar início à folia, que contará ainda com a presença de outros ícones pernambucanos, como o Boi da Macuca, o Maracatu Piaba de Ouro e o Homem da Meia Noite. Esse último chegará vestindo um traje feito especialmente para a ocasião.

O Maestro Oséas e o Maestro Spok conduzem a orquestra de frevo logo na sequência, enquanto 25 pernas de pau da Oficina Pernaltas ocupam o espaço e ampliam a dimensão do cortejo. Durante toda a apresentação, o cantor reunirá mais de 200 artistas e diferentes símbolos da tradição nordestina.

A Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda se junta ao movimento com bonecos de João Gomes, Luiz Gonzaga e Chico Science. E essa é apenas parte do que foi preparado. Outras surpresas serão reveladas somente durante o cortejo.



Depois de mais de uma hora ocupando o chão do Rock in Rio, João Gomes chega ao Palco Sunset para uma apresentação que acontece das 20h10 às 21h20. No total, entre cortejo e show, serão mais de duas horas de experiência, em uma celebração que rompe a fronteira entre palco e plateia.



A proposta traduz uma vontade de João: levar a cultura popular para o centro da cena, sem pedir licença e sem abrir mão de suas raízes. No Rock in Rio, o forró, o frevo, o maracatu, os bonecos gigantes, os bois e os símbolos do Carnaval de Pernambuco deixam de ser apenas referências e passam a ocupar o coração de um dos maiores festivais de música do mundo.

*Com informações da assessoria