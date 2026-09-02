João Gomes indica como será seu show no Rock in Rio com Homem da Meia-Noite, Galo, Spok e maracatu

João Gomes (Karol Rodrigues/DP Foto)

Uma das principais atrações do Rock in Rio 2026, no Palco Sunset, João Gomes prepara um show que exalta suas raízes pernambucanas. Marcada para 12 de setembro, a apresentação, intitulada “João Gomes e Orquestra Brasileira”, foi criada especialmente para o festival e vem sendo antecipada pelo cantor com pequenas prévias no seu perfil do Instagram. Pelo que vem sendo adiantado, a proposta é unir sua identidade musical a elementos da folia pernambucana.

Uma postagem nos Stories, feita por João nesta quarta-feira (2), mostrou o Maestro Spok e deu mais uma pista sobre o que João Gomes prepara para a Cidade do Rock. A participação do músico se soma a outros símbolos do carnaval pernambucano que já foram confirmados na apresentação, como o Galo da Madrugada, a Embaixada dos Bonecos Gigantes e o Maracatu Piaba de Ouro.

A presidência do Homem da Meia-Noite confirmou ao Diario que o boneco será outra figura emblemática do estado a marcar presença no Palco Sunset. Ainda não foram divulgados detalhes sobre como os diferentes símbolos da cultura popular pernambucana serão incorporados ao espetáculo, que deve ter no repertório sucessos do artista, como “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo”, “Se For Amor” e “Aquelas Coisas”.

A participação no Sunset representa um novo capítulo para João Gomes no Rock in Rio. Em 2022, o cantor fez sua primeira passagem pelo festival em uma participação especial na Arena Itaú, ao lado de Pedro Sampaio. Agora, retorna para comandar sua própria apresentação em um dos palcos principais do evento.

