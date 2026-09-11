Pablo traz Budega do Pablo ao Recife neste sábado (12), com Conde Só Brega e Zezo

A Budega do Pablo destaca a música romântica no Classic Hall, no Grande Recife, neste sábado (12)

Pablo é conhecido por letras sobre amor e desilusão (César Irara/Divulgação)

Um dos principais nomes do arrocha, o cantor Pablo traz o projeto Budega do Pablo ao Classic Hall, no Grande Recife, neste sábado (12), a partir das 20h. A noite contará ainda com shows de Conde Só Brega e Zezo, reunindo três artistas de forte identificação com o público nordestino em uma programação marcada por sucessos, romantismo e sofrência. Os últimos ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e no Bilheteria Digital.

Pablo chega ao Recife com um repertório que revisita diferentes momentos da carreira e reúne músicas que ajudaram a consolidar seu nome nacionalmente. Conhecido pela interpretação marcante e pelas letras sobre amor e desilusão, o artista promete transformar o Classic Hall em uma grande “budega”, conceito que dá nome ao projeto e aproxima ainda mais o cantor dos fãs.

A programação também destaca Conde Só Brega, representante de uma geração que ajudou a fortalecer o brega romântico no Nordeste. Com repertório conhecido pelo público e canções que atravessaram diferentes fases do gênero, o cantor leva ao palco um show marcado pela nostalgia e pela participação dos fãs.

Já Zezo, um dos nomes mais tradicionais da música romântica nordestina, completa a noite com sucessos que misturam seresta, brega e canções apaixonadas. Dono de uma trajetória consolidada e de uma voz facilmente reconhecida pelo público, o artista promete um repertório de clássicos que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.