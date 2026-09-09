Rock Rec Festival reúne ícones do rock nacional em maratona de shows no Recife neste mês
Rock Rec Festival acontece no dia 19 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, no Grande Recife, e aposta em encontro de gerações com três palcos
Publicado: 09/09/2026 às 15:57
Jota Quest, Nação Zumbi e Capital Inicial estão entre as atrações do Rock Rec Festival (Reprodução/Redes Sociais)
Com uma programação que viaja por diferentes fases do rock brasileiro, o Rock Rec Festival chega à área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, no Grande Recife, no dia 19 de setembro. O evento contará com três palcos, que receberão atrações locais e nacionais, como as bandas Nação Zumbi, Capital Inicial, Jota Quest, Biquini, Camisa de Vênus e Charlie Brown Jr.
Apontado como o maior festival de rock do Nordeste, o evento coloca lado a lado grandes ícones que ajudaram a construir a história do rock brasileiro. Do som que marcou os anos 1980 às bandas que ganharam força nas décadas seguintes, o festival aposta em músicas conhecidas por diferentes gerações e em shows que fazem parte da memória afetiva do público.
Mas a programação não fica restrita aos grandes nomes nacionais. No Palco Pernambuco, sete bandas terão espaço para apresentar seus trabalhos e representar a produção de rock feita na região. São elas: Macfly, Bob Tayson, Anabela, Papaninfa, Zero Bronca, Vitraz e Fantasma.
A presença dos artistas pernambucanos reforça uma característica histórica do Recife: a cidade que revelou nomes importantes para a música brasileira e que mantém uma cena de rock ativa, com bandas de diferentes gerações e propostas.
A realização é da Festa Cheia Produções. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 130, pelo site da Bilheteria Digital, na loja Esposende do shopping RioMar, na loja Yoko Brazil Store, no bairro do Espinheiro, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping. Outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil @rockrecfestival.