Mantendo tradição, Pitombeira abre ensaios de carnaval nesta segunda e comemora novo espaço em Olinda

Novo espaço da Pitombeira no bairro do Carmo, em Olinda, tem previsão para abrir em novembro deste ano e deve receber festas e eventos da troça. A conquista será comemorada no tradicional desfile de 7 de setembro, que começa às 13h; conheça a história

Pitombeira dos Quatro Cantos abre os ensaios de carnaval em 7 de setembro desde 2002 (Sandy James/DP Foto)

Enquanto todo o país comemora a Independência do Brasil em desfiles cívico-militares, em Olinda, a tradição do 7 de Setembro é diferente. Há 24 anos, cerca de 15 mil foliões vão até a cidade nesta data para acompanhar o cortejo da Pitombeira dos Quatro Cantos, que dá início aos ensaios da agremiação para o carnaval do próximo ano. A multidão que participa do evento cresce a cada edição e, após o sucesso da troça no filme “O Agente Secreto”, nesta segunda-feira (7) não deve ser diferente.



“Apesar de termos uma rica história no frevo, o filme nos tornou mais conhecidos tanto nacionalmente como fora do país. Até hoje ainda vendemos camisas. A procura pela Pitombeira aumentou 90%”, estima Hermes Cristo Neto, atual presidente da agremiação, que neste ano já vendeu mais de 15 mil camisas. Segundo ele, o desfile deste ano é especial não só por isso, mas porque abre os preparativos para os 80 anos da Pitombeira, celebrados em 17 de fevereiro de 2027.



Para completar, o evento comemora mais uma conquista: a Pitombeira acaba de adquirir um novo espaço no Sítio Histórico, mais precisamente na parte de baixo do bairro do Carmo. Com previsão para abrir em novembro, o novo endereço deverá receber eventos e festas da Pitombeira, enquanto a sede, na Rua Vinte e Sete de Janeiro, deverá dar lugar a uma espécie de museu, dedicado a contar a história da troça e do Carnaval de Olinda e de Pernambuco.



“Nossa ideia é procurar parcerias para viabilizar isso. Nossa sede fica em um lugar muito privilegiado e vimos a necessidade de falar do patrimônio cultural que é o frevo”, explica Hermes. O projeto prevê que a sede, enquanto museu, abra todos os dias, com espaço para café. Com a iniciativa, o presidente busca evitar enganos entre os novos curiosos que vão até lá. “Muita gente chega aqui achando que é um clube de futebol”, diverte-se o presidente.



TRADIÇÃO DE 7 DE SETEMBRO



Para chegar até este momento, Hermes diz que foi feito um “trabalho de formiguinha”, no qual os ensaios, abertos em 7 de setembro, tiveram um papel fundamental. Antes, no início dos anos 2000, os carnavalescos viviam tempos difíceis: com baixa adesão nas rádios, o frevo dependia dos blocos nas ruas para circular, mas nenhum deles desfilava antes de janeiro.



Em 2002, José Júlio da Silva, então presidente da Pitombeira, resolveu romper esse silêncio e passou a promover feijoadas regadas a frevo, aos domingos, na sede da agremiação. Uma dessas festas caiu em um 7 de setembro e a troça saiu pelas ruas arrastando algumas dezenas de apaixonados pela folia. De lá para cá, não só o desfile da troça se consolidou na data e cresceu, como outras agremiações também passaram a fazer ensaios no segundo semestre do ano.



“Essa iniciativa da Pitombeira é importante justamente para a preservação do frevo. Não só para que as pessoas o ouçam o ano todo, mas também para as orquestras ensaiarem mais e se aperfeiçoarem”, aponta Hermes. O presidente calcula ainda outros benefícios para a cidade, como a criação de 1.200 empregos indiretos para ambulantes e o incremento no turismo.



“Além disso, a gente faz um trabalho social importante que poucos enxergam. Os passistas são jovens que, em vez de estarem fazendo coisa errada, estão ensaiando desde maio ou junho. O foco muda, porque eles têm o que fazer desde então até o Carnaval”, avalia Hermes.



Nesta segunda, a concentração da Pitombeira começa na sede, às 13h, com a Orquestra do Avesso e a Orquestra do Maestro Babá. Às 16h, o cortejo vai às ruas comandado pelas orquestras do Maestro Carlos e Paranampuká. A velha guarda da Pitombeira e os passistas da Frevança também fazem parte do desfile. A partir da abertura, os ensaios da troça passam a acontecer quinzenalmente, sendo um ensaio interno, dentro da sede, e um ensaio externo, nas ruas, por mês.

