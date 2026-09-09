Pitombeira planeja abrir novo espaço cultural em Olinda em novembro

De acordo com o presidente da Pitombeira dos Quatro Cantos, a agremiação deve contar com novo espaço no bairro do Carmo, em Olinda, focado nos eventos da troça. A sede, na Rua Vinte e Sete de Janeiro, também será mantida como museu e café

Pitombeira abriu seus ensaios de carnaval em 7 de setembro (Karol Rodrigues/DP Foto)

Nos preparativos para seus 80 anos, que serão celebrados em fevereiro de 2027, a Pitombeira dos Quatro Cantos acaba de adquirir um novo espaço no Sítio Histórico, mais precisamente na parte de baixo do bairro do Carmo. Com previsão para abrir em novembro, o novo endereço deverá receber eventos e festas da agremiação, enquanto a sede permanecerá na Rua Vinte e Sete de Janeiro, onde deve dar lugar a uma espécie de museu, dedicado a contar a história da troça e do carnaval de Olinda e de Pernambuco.

“Nossa ideia é procurar parcerias para viabilizar isso. Nossa sede fica em um lugar muito privilegiado e vimos a necessidade de falar do patrimônio cultural que é o frevo”, explica Hermes Cristo Neto, presidente da agremiação, em entrevista ao Diario. O projeto prevê que a sede, enquanto museu, abra todos os dias, com espaço para café.

Desde que a camisa da Pitombeira apareceu no filme pernambucano “O Agente Secreto” (2025), o público interessado pela troça cresceu rapidamente. “Apesar de termos uma rica história no frevo, o filme nos tornou mais conhecidos tanto nacionalmente como fora do país. Até hoje ainda ainda vendemos camisas. A procura pela Pitombeira aumentou 90%”, estima Hermes, que vendeu mais de 15 mil peças.

Segundo ele, a agremiação precisou criar um site próprio em dezembro do ano passado para conseguir organizar o alto volume de pedidos de todo o Brasil para comprar as camisas. Além disso, também cresceu o número de visitantes que buscam conhecer a troça presencialmente, de modo que a iniciativa de transformar a sede em museu deve ajudar a apresentar a história da Pitombeira aos novos admiradores para evitar mal-entendidos. “Muita gente chega aqui achando que é um clube de futebol”, diverte-se o presidente.