Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega à sua 28ª edição apostando no aumento da busca pelo livro

Bienal ocorre no Distrito Anhembi, Zona Norte de São Paulo, e tem a expectativa de atrair mais de 700 mil visitantes ao longo de sua programação (Foto: André Guerra)

Desde a 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ocorrida em 2024, o evento realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizado pela RX atestou que a procura pela leitura física e pelos espaços culturais de convívio não é coisa do passado. O sucesso de público daquele ano levou os organizadores a uma aposta ainda mais alta: um aumento de 28% de área ocupada para esta 28ª edição e a presença confirmada de 800 autores (nacionais e internacionais) e de 269 expositores ao longo de toda a programação, que começou nesta sexta-feira (4) e segue até o dia 13 de setembro.

A convite da CBL, o Diario foi até São Paulo mais uma vez para conferir de perto o clima do evento que, este ano, tem presença especial do país vencedor da última Copa do Mundo. Convidada da 28ª edição, a Espanha trouxe uma comitiva de 50 autores para a Bienal, além de diversos editores que buscam fazer negócios e expandir a literatura espanhola no Brasil.

Quem destaca o poder dessa interseção cultural é Luciano Monteiro, vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade da CBL. Porta-voz da instituição, ele declara que a presença da Espanha será essencial para fazer da Bienal 2026 um momento único no calendário anual. "É um país que não só está na moda após ter vencido a Copa, mas que é também muito dinâmico culturalmente e possui várias similaridades com a gente nesse sentido. É um encontro de dois grandes polos mundiais de produção de conhecimento e estética”, salienta em entrevista ao Diario.

"A ideia de trazê-los passa também pela dimensão dos negócios. Vai ser um momento de maior conhecimento do público brasileiro sobre a literatura espanhola e vice-versa. É a hora de negociar direitos, levar a obra brasileira para fora e trocar ideias”, acrescenta o vice-presidente.

Luciano Monteiro ressalta ainda que a característica transmídia e vasta da Bienal é mais uma forma de trazer os holofotes da cultura para o livro. “No final das contas, especialmente levando em conta a diversidade bibliográfica que temos no Brasil, acho que a literatura em si já consegue navegar por diversas mídias, o que permite esse cruzamento bastante orgânico entre as formas tradicionais de leitura e outras maneiras de consumir conteúdo hoje em dia. Esses espaços culturais chamam mais atenção ainda para as obras. O conceito que adotamos este ano, 'Um Festival de Emoções', reflete justamente isso", lembra.

CONVIDADOS DE DESTAQUE

Ana Huang, Elena Armas, Alice Oseman, Jay Kristoff, Lynn Painter, Danielle L. Jensen, Leia Stone, Hannah Bonam-Young, Bal Khabra, Jennifer E. Archer, Kristy Boyce, Lee Hong, Lesley-Ann Jones e Courtney Henning Novak estão entres os convidados internacionais mais esperados.

Entre os brasileiros, são aguardados nomes como Conceição Evaristo, Paula Pimenta, Raphael Montes, Itamar Vieira Jr., Carina Rissi, Ana Paula Maia, José Falero, Aline Bei, Ana Suy, Socorro Acioli, Pedro Bial, Luiza Helena Trajano, Milton Cunha, Sergio Vaz, Vitor Martins, Ray Tavares, Alê Santos, Felipe Castilho, Jana Bianchi, Giovana Madalosso, Daniel Ribeiro, Bruno Freire, Tatiane Biase, Bárbara Carine, Zoe X, Gabriel Dearo e Manu Digilio.

*O repórter viajou a convite da Câmara Brasileira do Livro