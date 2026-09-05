Grupo Grial abre celebrações de 30 anos com temporada de peça escrita por Ariano Suassuna
"Uma Mulher Vestida de Sol" abre temporada comemorativa de 30 anos do Grupo Grial de Dança em Pernambuco
Publicado: 05/09/2026 às 06:00
"Uma Mulher Vestida de Sol" integra o repertório do Grupo Grial desde 2002 (Foto: Eric Gomes)
Escrita por Ariano Suassuna em 1947 e baseada em uma história de cordel, a peça “Uma Mulher Vestida de Sol” será apresentada no Parque Aurora, em Paulista, neste sábado (5) e domingo (6), às 18h. A montagem abre a temporada que celebra os 30 anos do Grupo Grial de Dança, criado em 1997 a partir do encontro entre Maria Paula Costa Rêgo e o escritor paraibano.
Até abril de 2027, ano em que o centenário de nascimento de Ariano será celebrado, a companhia vai circular por diferentes regiões de Pernambuco, promover atividades de formação e estrear um novo espetáculo.
A trama de “Uma Mulher Vestida de Sol” tem semelhanças com “Romeu e Julieta”: em meio a disputas por terra, honra e poder, o amor entre dois jovens é ameaçado pela violência entre suas famílias.
A obra entrou para o repertório do Grial em 2002 e recebeu uma releitura em 2024, quando Maria Paula Costa Rêgo voltou ao texto de Ariano para explorar a aridez do cenário em que a história se desenvolve. A montagem tem Emerson Dias, Aldene Nascimento, Bruna Alves e Miguel Marinho no elenco.
Ao longo de setembro, “Uma Mulher Vestida de Sol” terá seis apresentações em outros três municípios pernambucanos: Camaragibe (12 e 13/9), Tracunhaém (19 e 20/9) e Condado (26 e 27/9). As sessões serão acompanhadas de oficinas e ações em parceria com escolas e secretarias municipais.
Na sequência, em dezembro, o Grial retoma a circulação com “Cordel em Azul”, que reúne oito artistas em cena, e dá continuidade à pesquisa da companhia sobre o brincador popular e a fronteira entre o improviso, a dimensão festiva e a criação contemporânea.
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