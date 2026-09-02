Porto Musical celebra 20 anos com atividades e shows gratuitos no Recife Antigo a partir desta quinta

Desta quinta-feira (3) até domingo (6), o festival Porto Musical conta artistas do Brasil todo, como Alceu Valença, Juçara Marçal, Sofia Chablau e Felipe Vaqueiro, Paulete Lindacelva e Joyce Alane, na programação de shows e atividades formativas

Sofia Chablau e Felipe Vaqueiro (SP), Juçara Marçal (SP) e Jáder (PE) estão entre as atrações do festival (Divulgação)

Celebrando 20 anos de história como referência na internacionalização e capacitação da música brasileira, o Porto Musical realiza uma edição especial com programação desta quinta-feira (3) até domingo (6). O evento reúne artistas, produtores e executivos do mercado nacional e internacional em pontos históricos da cidade, como o Paço do Frevo, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz. Os showcases e as atividades formativas terão acesso gratuito mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.

O evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz. Entre os destaques da programação estão a conferência “80 Girassóis de Alceu Valença”, que acontece nesta quinta-feira (3), no Paço do Frevo, com participação do cantor e compositor pernambucano; e exibição no domingo (6) do documentário “Quando A Gente Vira Um”, sobre a banda Mestre Ambrósio, no São Luiz. O palco na Rua do Observatório ainda receberá shows de brega funk, de ritmos tradicionais e da nova MPB, como Juçara Marçal, Mestre Anderson Miguel de MC Soffia.

“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Esta edição celebra essa trajetória reunindo artistas, gestores, produtores, festivais e profissionais que estão nos bastidores construindo carreiras, criando conexões e movimentando a música no Brasil e no mundo. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção.

Showcases ocupam a Rua do Observatório

A programação artística acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório, com cinco apresentações por noite, sempre a partir das 19h20, reunindo nomes da música pernambucana e nacional.

Na sexta-feira (4), sobem ao palco Mestre Anderson Miguel, Samuel de Sabóia, Juçara Marçal, apresentando o premiado “Delta Estácio Blues”, MC Soffia e um showcase dedicado ao Brega Funk com Kananda Px, Mc Vertinho, Laryssa Real, Amum Há e Pirre Dumangue.

Já no sábado (5), será a vez de Jáder, Núbia, Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Joyce Alane e Paulete Lindacelva.

A programação internacional reunirá representantes de alguns dos principais festivais e instituições de música do mundo. O painel promovido pelo Music From Brasil, BM&A e ApexBrasil contará com Mercedes Cajax, do Sunfest (Canadá); Priscila Santana, do Central Park SummerStage (Estados Unidos); Miharu Matsuhashi, do FRUE Festival (Japão); e Leandro Quiroga Ferreres, do Festival Medio y Medio (Uruguai), discutindo como a música brasileira vem sendo percebida no mercado internacional e quais caminhos podem ampliar sua circulação pelo mundo.

Outro destaque será o debate sobre Inteligência Artificial no fazer musical, reunindo a cantora Paula Lima, o produtor musical vencedor de alguns Grammys, Felipe Vassão e o cantor e produtor, Barro, para discutir os impactos das novas tecnologias na criação artística e no mercado.

A programação também aborda temas estratégicos para quem trabalha com música, como políticas públicas, gestão de carreiras, fortalecimento dos selos musicais, distribuição digital, venda de ingressos, composição, direção musical e o papel dos festivais na formação de público e circulação de artistas.

O Porto Musical tem a concepção e direção da Fina Produção e em seus 20 anos e é realizado com fomento da Fundação Nacional das Artes, entidade vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal. O patrocínio da Prefeitura do Recife, Secretaria de Cultura, com o selo Recife Cidade da Música da Unesco. A Sympla é a plataforma oficial do Porto Musical. O Porto também tem o apoio do programa Music From Brasil, da Apex Brasil e BMA, da UBC, do Sebrae e Tratore. Apoio institucional da Abrafin e Paço do Frevo.

Neste ano, pela primeira vez, o Porto Musical contará com a Golarrolê na coprodução da convenção, ao lado da Fina Produção, fortalecendo ainda mais a ocupação cultural do Bairro do Recife e aproximando as atividades de formação da programação artística.

SHOWCASES - PALCO PORTO MUSICAL

RUA DO OBSERVATÓRIO

- 3 DE SETEMBRO - 20H30

29º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO RECIFE

ESPETÁCULO NOSSO BAILE

COREOGRAFIA DE HENRIQUE RODOVALHO

- 4 SETEMBRO - A PARTIR DAS 19H20

MESTRE ANDERSON MIGUEL (PE)

SAMUEL DE SABÓIA (PE)

JUÇARA MARÇAL (SP)

MC SOFIA (SP)

KANANDA PX (PE), MC VERTINHO, LARYSSA REAL, AMUM HÁ E PIERRE DUMANGUE

-5 DE SETEMBRO - A PARTIR DAS 19H20

JÁDER (PE)

NÚBIA (MA)

SOFIA CHABLAU & FELIPE VAQUEIRO (SP)

JOYCE ALANE (PE)

PAULETE LINDACELVA (PE)

EXIBIÇÃO DOCUMENTÁRIO - CINEMA SÃO LUIZ

- 6 DE SETEMBRO - 18H

Exibição do documentário Quando a gente vira um

Mestre Ambrósio

Confira a programação completa no Instagram do Porto Musical

Serviço

Porto Musical 2026 — 20 anos

Quando: Desta quinta-feira (3) a domingo (6)

Onde: Paço do Frevo, Rua do Observatório e Cinema São Luiz

Acesso: Gratuito, mediante retirada prévia de ingressos na plataforma Sympla.

*Com informações da assessoria



