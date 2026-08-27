Casarão histórico no Recife Antigo é reaberto como espaço cultural a partir desta quinta (27)

O projeto Hidden Recife chega à capital pernambucana nesta quinta-feira (27), onde permanece por tempo indeterminado com programação de música, gastronomia e arte

O espaço da Hidden Recife fica em um prédio do início do século 20, na Avenida Rio Branco (Divulgação)

A partir desta quinta-feira (27), um dos casarões do início do século XX da Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, se transformará por tempo indeterminado em um novo espaço para curtir música, gastronomia e arte. O projeto por trás da novidade é o Hidden, conhecido em todo o Brasil por transformar endereços ociosos de diferentes cidades em cenário de encontros. O local abrirá de quinta a sábado a patir das 18h, cobrando couvert artístico no valor de R$ 60.



Inspirado em experiências de ocupação urbana que surgiram em Nova Orleans após o furacão Katrina, o Hidden propõe o conceito de upcycling de ambientes. A ideia é resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade de forma temporária, criando um refúgio para quem busca experiências autênticas e conexão. Desde sua criação em 2017, o projeto já percorreu diversas cidades, adaptando sua arquitetura a cada temporada.



Gastronomia autoral



A experiência gastronômica é um dos pilares da temporada e operará com um sistema rotativo de chefs convidados. A estreia em Recife será comandada pelo chef Charles de Assis. Com uma trajetória que transita entre a publicidade, a direção de arte e a gastronomia, Assis – que também atua como food stylist e criador de conteúdo – aposta em uma cozinha que valoriza ingredientes brasileiros e referências nordestinas, aliadas a técnicas contemporâneas. A proposta é criar uma culinária autoral, sem perder a memória afetiva dos sabores.



Atração musical surpresa



A trilha sonora do Hidden mantém o mistério que é marca registrada da marca: os nomes das bandas não são divulgados previamente. O público conhece apenas o estilo musical da noite, sendo surpreendido pelas atrações ao chegar ao local. A noite de inauguração será dedicada ao rock, abrangendo vertentes como o rock pernambucano, internacional e pop, com uma programação que alterna entre DJs e bandas ao vivo.



Espaço de convivência e arte



Com o objetivo de criar uma atmosfera acolhedora, o projeto remete a uma "grande sala de estar", com lounges compostos por sofás e poltronas espalhados pelo espaço. A arte integra-se a esse ambiente através de uma galeria com curadoria mensal, além de intervenções artísticas que dialogam diretamente com a arquitetura do prédio.



O modelo de consumo também foge do serviço tradicional. O Hidden trabalha com autosserviço e um mercado próprio, permitindo que os visitantes circulem pelo espaço, selecionem vinhos e petiscos e montem sua própria experiência.



SERVIÇO:

Hidden Recife

Data de inauguração: Nesta quinta-feira (27)

Onde: Av. Rio Branco, nº 152/162 e Rua do Apolo, nº 42

Funcionamento: De quinta-feira a sábado, a partir das 18h



*Com informações da assessoria