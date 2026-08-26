Festival Noturno começa nesta quinta no Recife com filmes clássicos e contemporâneos

Com entrada gratuita, a programação reúne 60 obras, entre curtas e longas-metragens, no Cinema da Fundação (Derby) e no Cinema São Luiz, até domingo (30)

'A Mulher de Todos' (1969), de Rogério Sganzerla, e 'O Convite ao Prazer' (1980), de Walter Hugo Khouri, estão entre os destaques da programação inaugural de longas do festival (Foto: Gabriel Manes)

A partir desta quinta (27), o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby) e o Cinema São Luiz recebem a programação da segunda edição do Noturno — Festival Internacional de Cinema do Recife, que traz ao público exibições gratuitas. A curadoria é assinada por Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo.

Ao todo, 60 obras, entre curtas e longas-metragens, compõem a grade deste ano. A curadoria buscou transitar entre o clássico e o contemporâneo a partir de estéticas diversas, que revelam distintos olhares e modos de fazer.

Dirigido por Fábio Ramalho, André Antônio e Chico Lacerda, do coletivo Surto & Deslumbramento, o curta "Cerimônia" fará sua estreia na sessão de abertura, marcada para as 19h30, no Cinema da Fundação. A noite contará ainda com a restauração de duas outras pérolas pernambucanas: "Chá" (1987), de Paulo Caldas, e "Inventário de um Feudalismo Cultural Nordestino" (1978), de Jomard Muniz de Britto — uma das principais inspirações do festival.

Entre os destaques da programação inaugural de longas do evento, estão os clássicos "A Mulher de Todos" (1969), de Rogério Sganzerla, "O Convite ao Prazer" (1980), de Walter Hugo Khouri, "Mulheres Diabólicas" (1995), de Claude Chabrol, e "Excitação" (1977), de Jean Garret.



Diretor e programador do Noturno, João Rêgo ressalta ao Diario que o propósito desta segunda edição é expandir o conceito do evento por meio de um diálogo entre o cinema pernambucano, brasileiro e mundial. "O objetivo é falar sobre o mundo interior do filme, seus modos de feitura, os processos de experimentação que os permeiam, as diferentes formas colaborativas que existem de fazê-lo", elenca ele. "A sala de cinema é um espaço especial no qual a gente embaralha a produção pernambucana do passado e do presente a clássicos e novidades do cinema nacional e internacional".

A programação completa está disponível no Instagram do Noturno: https://www.instagram.com/noturnofestival/

MAIS CEDO NA ABERTURA

Já na tarde do primeiro dia, a iniciativa contará como seminário Imaginações Noturnas, que traz o tema “Ruído Infinito: Programando Imagens Pretas”, conduzido pela historiadora, curadora e crítica Lorenna Rocha.

Após a conversa, haverá a sessão especial “Para ir no fundo do bagulho: o cinema com Afrânio Vital”, com a exibição dos filmes "Ataulfo Alves" (1973), "Antônio Maria" (1977), "Pérola Negra" (1979) e "Dois Nilos" (2024). Na sexta (28), o seminário retorna com o filósofo, professor e tradutor Victor Galdino com o tema “Filmar e desfilmar raça: os destinos do arquivo”, às 15h.