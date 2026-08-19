Festival MIMO 2026 confirma shows gratuitos de Baiana System e atrações internacionais em Olinda

Baiana System, Tinariwen e Tiken Jah Fakoly são os primeiros nomes confirmados para o festival MIMO, que acontece em Olinda entre 25 e 27 de setembro deste ano

Baiana System (Divulgação)

Criado em Olinda em 2004, o Festival MIMO passou sete anos sem realizar edições na cidade até concretizar seu retorno a Pernambuco em 2025. Para a felicidade dos fãs do projeto que, através da iniciativa, se habituaram a ver grandes nomes da música nacional e internacional no Sítio Histórico, o evento volta para o endereço em 2026, pelo segundo ano consecutivo, entre os dias 25 e 27 de setembro, conforme anunciado no perfil oficial da MIMO no Instagram.

Nesta quarta-feira (19), a página adiantou mais detalhes do que vem pela frente ao confirmar as três primeiras atrações que subirão ao palco da nova edição do festival em Olinda. O grupo soteropolitano Baiana System está agendado para se apresentar no de 25 de setembro. No dia seguinte, 26 de setembro, a banda Tinariwen leva o som elétrico da região do deserto do Saara que mistura rock com a cultura tuaregue para a Marim dos Caetés. No dia 27 de setembro será a vez de Tiken Jah Fakoly, cantor de reggae da Costa do Marfim.

O acesso ao festival é gratuito. A programação completa do festival ainda será divulgada.