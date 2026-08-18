Priscilla destaca autonomia e gestão da própria carreira com lançamento de "ECO"

Em entrevista ao Diario, Priscilla comenta os desafios de ser empresária da própria carreira e explica como a independência influenciou "ECO"

Priscilla inicia uma nova fase da carreira com o lançamento de "ECO". (Foto: Mateus Aguiar)

Desde o fim da parceria com a Sony Music Brasil, que antecedeu o lançamento do disco “ECO”, a cantora Priscilla passou a atuar também como empresária da própria carreira e a acompanhar mais de perto as decisões que envolvem seu trabalho. A experiência, apesar de exigir uma dedicação maior, tem feito com que ela valorize ainda mais o processo criativo.

Em entrevista ao Diario, Priscilla comentou sobre as novas responsabilidades: “Preciso gerir tudo muito mais de perto e entender muitas outras coisas que, quando existe um suporte 360º de uma gravadora, não preciso necessariamente me preocupar. Além de produzir o álbum, que é algo que sempre fiz, agora também preciso ter conhecimento sobre outras áreas e estar à frente do meu planejamento”, destaca.

Segundo ela, poder conduzir o processo com mais autonomia, sem depender de tantas aprovações externas, tem sido uma experiência libertadora. “É muito gostoso poder fazer algo tendo esse tipo de controle, administrar também as pressões externas e ter a liberdade de conduzir o processo no meu tempo, do meu jeito e de uma maneira que realmente me satisfaça”, argumenta Priscilla.

ECO

Em “ECO”, Priscilla apresenta dez faixas que transitam pelo R&B, pelas baladas e por uma sonoridade mais voltada ao protagonismo da sua voz. O álbum abre espaço para que a cantora explore diferentes intensidades e tons de interpretação, deixando que as melodias conduzam boa parte da experiência. Entre momentos mais íntimos e outros de maior potência, o trabalho traz uma atmosfera mais melódica, no qual cantar se torna o principal acontecimento.