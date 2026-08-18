Relembre trabalhos marcantes da carreira de Glória Menezes

Com mais de 60 anos de carreira, Glória Menezes participou de novelas históricas e fez dupla com Tarcísio Meira em algumas das principais produções da televisão brasileira

Laurinha Figueiroa, em "Rainha da Sucata" (Foto: Globo/ Divulgação)

Menos de 24h após a morte de Laura Cardoso, o Brasil se despediu de outra grande dama de sua dramaturgia na tarde desta terça-feira (18), quando a família de Glória Menezes comunicou a morte da atriz, aos 91 anos. Ela morreu em casa, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Pioneira, Glória Menezes esteve na primeira telenovela diária do Brasil, “2-5499 Ocupado” (1963), na qual contracenou com Tarcísio Meira (1935-2021), com quem viria a se casar e a formar um dos casais mais longevos do showbiz nacional. A artista acumulou papéis de destaque nas novelas, como a da vilã Laurinha Figueroa, de “Rainha da Sucata”. Ela também esteve no elenco de “O Pagador de Promessas” (1962), único filme brasileiro a ser premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Nascida em 1934, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Gloria mudou-se para São Paulo ainda criança, e cursou a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Nesse período, montou o grupo de teatro amador Jovens Independentes. Os projetos da companhia tomaram tempo da atriz que deixou a faculdade.

Em seu primeiro espetáculo, em 1959, venceu o prêmio de atriz revelação em um festival de teatro amador promovido pelo diretor Antunes Filho. No mesmo ano, chegou à televisão, na TV Tupi, na qual esteve em “Um Lugar Ao Sol”, ao lado de nomes como Laura Cardoso e Henrique Martins.

Ao lado de Tarcísio Meira, conquistou o sucesso na TV Globo em novelas como “Sangue e Areia” (1967), de Janete Clair, “Rosa Rebelde” (1969), mas também estrelaram produções separadamente como “Passos dos Ventos”, em que a atriz fez par romântico com Carlos Alberto, enquanto Meira atuava em “A Gata de Vison”, ao lado de Yoná Magalhães. Em “Irmãos Coragem”, também de Janete Clair, Glória viveu uma mulher com três personalidades: a extravagante Diana, a recatada Lara e a equilibrada Márcia. A novela foi um sucesso de audiência e consagrou Gloria na emissora carioca.

Outra novela em que Glória brilhou, foi “O Grito” (1975). Escrita por Jorge Andrade, a trama retratava a vida caótica em São Paulo. Em 1979, mais um destaque: Glória, mais uma vez em um personagem escrito por Janete Clair, deu vida a Ana Preta em “Pai Herói”, telenovela que um elenco de peso, com atores como Paulo Autran.

Nos anos 1980, estrelou em “Corpo a Corpo” e “Brega e Chique”, ao lado de Marília Pêra, com a participação do filho Tarcísio Filho. Também protagonizou “Tarcísio & Glória” no seriado criado por Daniel Filho Euclydes Marinho e Antonio Calmon.

Em “Rainha da Sucata”, nos anos 1990, viveu a grande vilã Laurinha Figueiroa, no papel da socialite falida que fez a inesquecível cena cometendo suicídio, ao pular de um prédio. De lá, seguiu para as novelas “A Próxima Vítima”, “Torre de Babel”, “Beijo do Vampiro”, “Senhora do Destino”, “Páginas da Vida” e “A Favorita”. Nos palcos, Gloria estrelou em “Navalha na Carne” (1981), de Plínio Marcos, e “Jornada de um Poema”, na qual viveu uma paciente terminal de câncer.