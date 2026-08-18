Laura Cardoso começou aos 15 anos no rádio e escolheu o nome que a tornaria conhecida

Depois de mais de 80 anos dedicados às artes, Laura Cardoso faleceu na madrugada desta terça-feira (18) aos 98 anos

Laura Cardoso em cena (Acervo Globo)

Laura Cardoso começou sua carreira artística aos 15 anos, em 1942, na Rádio Cosmos, em São Paulo. Na época, ainda era Laurinda de Jesus Cardoso e enfrentava a resistência da família para seguir uma profissão que, naquele período, ainda era malvista. O rádio foi o primeiro palco da atriz que, ao longo de mais de oito décadas, se tornaria um dos principais nomes da dramaturgia brasileira.

A escolha pelo nome artístico aconteceu justamente nos primeiros anos de rádio. Segundo Laura, um colega considerou que Laurinda não tinha uma sonoridade adequada para uma atriz e apresentou algumas opções. "Foi um colega de rádio que achou que Laurinda não era sonoro. Então, ele me deu uma porção de nomes como Lana, Luna e quando falou Laura, eu disse: 'Quero esse!'", contou em depoimento ao programa Damas da TV, em 2013.

Antes de chegar à televisão, Laura passou por outras emissoras, como a Rádio Cultura e a Rádio Tupi. Atuou em radionovelas e também exerceu funções diferentes diante dos microfones. "Em rádio eu fiz muita coisa com locução, como atriz, como apresentadora, como comediante no auditório", relembrou Laura ao Gshow.

Foi na Rádio Tupi que a atriz conheceu Fernando Balleroni. Os dois se casaram em 1949 e tiveram três filhos. O casal permaneceu junto até a morte do ator, em 1980.

O teatro começou ainda na infância

A relação de Laura com a atuação, porém, começou antes do rádio. Nascida no Bixiga, em São Paulo, ela costumava brincar de teatro com outras crianças do bairro. Caixotes de madeira viravam palco e as apresentações eram feitas para a família.

Ela também contava que, ainda criança, costumava se fantasiar com uma amiga para encenar histórias na rua. "Esse era o nosso teatrinho de toda noite", relembrou em depoimento ao projeto Memória Globo.

Na adolescência, o interesse pela interpretação ganhou um caminho profissional. Aos 15 anos, contrariou a resistência dos pais e entrou para o rádio.

Da voz do rádio à televisão

A experiência nas radionovelas preparou Laura para a televisão. Ela esteve entre os artistas dos primeiros anos da TV brasileira e participou de produções da TV Tupi, incluindo teleteatros e adaptações de obras literárias.

Em 1954, recebeu um convite de Vida Alves para participar do programa Tribunal do Coração. Depois, esteve em atrações como TV de Vanguarda, TV de Comédia e Grande Teatro Tupi. Em 1958, estreou em telenovelas como Cosette, em uma adaptação de Os Miseráveis.

Naquele período, a televisão ainda era um meio novo no Brasil e boa parte das produções era transmitida ao vivo. Laura acompanhou essa transformação desde o início e seguiu trabalhando enquanto o formato das novelas e a própria indústria televisiva mudavam.

Uma carreira que passou por rádio, TV, cinema e teatro

Laura não ficou restrita à televisão. Em 1959, aos 32 anos, estreou profissionalmente no teatro adulto com Plantão 21, dirigida por Antunes Filho. Ao longo da carreira, recebeu dois Prêmios Shell de Melhor Atriz, por Vem Buscar-Me que Ainda Sou Teu e Vereda da Salvação.

No cinema, participou de mais de 30 filmes e venceu três vezes o prêmio Grande Otelo. Na televisão, trabalhou em emissoras como Tupi, Record, Excelsior, Band e Cultura, antes de construir uma longa trajetória na Globo.

A atriz estreou na emissora em Brilhante, em 1981, e foi contratada novamente em 1983, para Pão Pão, Beijo Beijo. A partir daí, passou a integrar o elenco de dezenas de novelas e séries.

'Eu amo o meu trabalho'

Entre os mais de 80 trabalhos que acumulou na televisão, Laura interpretou personagens como Dona Cândida, de Felicidade; Isaura de Mulheres de Areia; Guiomar, de A Viagem; Sinhana, de Irmãos Coragem; Carmem, de Chocolate com Pimenta; Laksmi, de Caminho das Índias; e Doroteia, de Gabriela.

Em 2021, pouco antes de completar 95 anos, a atriz falou à TEM TV, afiliada da Globo, sobre a relação com a profissão.

Laura Cardoso: relembre personagens marcantes da atriz em novelas

"Eu amo o meu trabalho e os personagens que os autores me dão para fazer. Para mim é como se fosse um tesouro. Eu respeito e amo de verdade", declarou.

Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira, 17, às 23h24 e a informação foi divulgada em seu perfil oficial no Instagram na madrugada desta terça-feira, 18.