Glória Menezes não era o nome real da atriz; saiba qual era o de batismo

Glória Menezes, de 91 anos, morreu nesta terça-feira (18) em casa, no Rio de Janeiro

Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18) aos 91 anos. (Rede Globo/Fábio Rocha.)

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua residência, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, a atriz acumula mais de 40 novelas, além de filmes, minisséries e seriados.

A veterana, viúva do também ator Tarcísio Meira, foi uma das primeiras a protagonizar uma novela diária na televisão brasileira. Sua estreia ocorreu no teleteatro "Um Lugar ao Sol", exibido em 1959 pela extinta TV Tupi.

Logo após, Glória estrelou a novela "2-5499 Ocupado" na extinta TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária do Brasil, na qual contracenou pela primeira vez com Tarcísio Meira.

Nome de batismo e vida pessoal

O nome de batismo da atriz Glória Menezes era Nilcedes Soares de Magalhães, a junção do nome do seu pai, Nilo, e de sua mãe, Mercedes.

A artista adotou o nome Glória por acreditar que era universal e "Menezes" em homenagem às suas raízes portuguesas. No total, o nome aristíco da atriz soma 13 letras, sendo o 13 seu número da sorte.

Glória nasceu em 19 de outubro de 1934, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aos seis anos, mudou-se para São Paulo com a família. A atriz deixa três filhos: João Paulo e Maria Amélia, fruto do seu primeiro casamento, e Tarsício Filho, com quem ficou casada durante 59 anos, até a morte do ator, em 2021.