Morre Glória Menezes aos 91 anos

Considerada primeira-dama da televisão, Glória Menezes foi uma das primeiras a protagonizar uma novela diária na televisão brasileira

Glória Menezes tem 83 anos e já participou de 38 novelas na Rede Globo. Foto: TV Globo/Reprodução ()

Glória Menezes, um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua residência, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Considerada primeira-dama da televisão, a veterana, viúva do também ator Tarcísio Meira, foi uma das primeiras a protagonizar uma novela diária na televisão brasileira. A artista acumulou mais de 40 novelas na carreira, além de minisséries, filmes e seriados.



Sua estreia ocorreu no teleteatro "Um Lugar ao Sol", exibido em 1959 pela extinta TV Tupi. Logo após, Glória estrelou a novela "2-5499 Ocupado" na TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária do Brasil, na qual contracenou pela primeira vez com Tarcísio Meira.

Vida pessoal

Nilcedes Soares de Magalhães, que adotou Glória Menezes como nome artístico, nasceu em 19 de outubro de 1934, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aos seis anos, mudou-se para São Paulo com a família.

Glória Menezes deixa dois filhos do seu primeiro casamento, João Paulo e Maria Amélia, além de Tarcísio Filho, fruto da sua união com Tarcísio Meira, com quem ficou casada durante 59 anos, até a morte do ator, em 2021.