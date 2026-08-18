Josildo Sá e Juba Valença se encontram em noite de forró na Casa Estação da Luz, em Olinda
Casa Estação da Luz recebe o Agosto pra Forró neste domingo (23), com shows de Josildo Sá e Juba Valença e participações especiais
Publicado: 18/08/2026 às 14:09
Josildo Sá e Juba Valença comandam a noite do Agosto pra Forró (Foto: Divulgação)
Quando junho termina, o forró continua encontrando espaço para tocar, dançar e reunir gente. É nesse clima que a Casa Estação da Luz, em Olinda, recebe, no próximo domingo (23), o Agosto pra Forró, com a presença de Josildo Sá e Juba Valença. O espaço abre às 17h e a programação começa às 18h.
Com trajetórias ligadas à música pernambucana e à cultura popular, os dois artistas apresentam repertórios que tem origens na tradição nordestina, mas não ficam presos a ela. Josildo Sá construiu sua carreira a partir do diálogo com diferentes expressões da música popular, enquanto Juba Valença tem o forró como um dos eixos de sua produção.
A programação também conta com participações de Cezinha, Karol Maciel, Silvério Pessoa e Ylana Queiroga. Os convidados se juntam aos anfitriões ao longo da noite, colocando no mesmo palco diferentes gerações e caminhos da música pernambucana.
Mais do que prolongar o clima das festas juninas, o Agosto pra Forró propõe uma programação dedicada ao gênero em pleno mês de agosto. A noite parte da ideia de que o forró segue vivo fora do São João, em meio a repertórios tradicionais, novas leituras e encontros entre artistas.
SERVIÇO
Agosto pra Forró – Josildo Sá e Juba Valença
Data: Domingo, 23 de agosto
Abertura da casa: 17h
Show: 18h
Encerramento: 22h
Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos: R$ 35 (meia-entrada), R$ 55 (social) e R$ 70 (inteira)
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