Famosos lamentam morte de Laura Cardoso e prestam homenagens nas redes

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso acumulou mais de 150 personagens no teatro, no cinema e na televisão

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz acumulou mais de 80 anos de carreira e mais de 150 personagens no teatro, no cinema e na televisão. (Reprodução/Redes Sociais.)

Laura Cardoso foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. A atriz, que iniciou a carreira artística aos 15 anos, em 1942, construiu uma trajetória marcada por personagens memoráveis e conquistou a admiração do público e de colegas de profissão.

Após a morte da veterana, famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda da artista.

Laura morreu na segunda-feira (17) em casa, aos 98 anos. Desde então, nomes da televisão brasileira têm compartilhado registros e mensagens para relembrar a trajetória e a amizade com a atriz.

Ary Fontoura







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O ator, de 93 anos, compartilhou uma foto de Laura e relembrou a amizade e os anos de convivência entre os dois. Ele também deixou uma mensagem de carinho à família da atriz.

Miguel Falabella







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O ator relembrou a amizade de longa data com Laura, com quem dividiu trabalhos no teatro e na televisão, e destacou o talento e a alegria da atriz.

Lilia Cabral







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A atriz compartilhou um registro do último encontro com Laura, durante uma festa de fim de ano, e relembrou a comoção dos amigos ao receber a veterana. Ela também destacou a importância de Laura para a televisão, para o teatro e para o cinema brasileiros, além de sua admiração pela amiga.

Fabiana Karla







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A atriz compartilhou fotos ao lado de Laura e lamentou a morte da veterana. Na homenagem, ela destacou sua generosidade, disciplina e leveza da artista.

Zezé Motta







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A atriz homenageou Laura como uma das grandes damas da arte brasileira e celebrou o privilégio de ter vivido na mesma época da veterana.

Trajetória de Laura Cardoso

A trajetória profissional de Laura Cardoso começou em 1944, no teatro, em uma montagem de Alice no País das Maravilhas. Em 1950 ano da inauguração da TV Tupi, Laura estreou na televisão em teleteatros. Ao longo das décadas, passou por diferentes emissoras até chegar à TV Globo, onde estreou em Brilhante, em 1981.

Na emissora, participou de novelas como Mulheres de Areia (1993) A Viagem (1994), Explode Coração (1995), Chocolate com Pimenta (2003), Caminho das Índias (2009), Gabriela (2012), Sol Nascente (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.