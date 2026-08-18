Morre Carlos Cesare aos 60 anos, intérprete do Pablo do 'Qual é a Música?'

Cesare iniciou a carreira no teatro em 1986, como Palhaço Cotonete. No mesmo ano, chegou ao SBT para interpretar Pablo

Cesare assumiu o personagem Pablo em 1986, aos 20 anos, após a saída do primeiro intérprete, Augusto Rodríguez. (Reprodução/Redes Sociais.)

O ator Carlos José Cesare, conhecido por interpretar Pablo no quadro 'Qual é a Música?', do Programa Silvio Santos, morreu aos 60 anos no último domingo (16) em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O velório e o sepultamento ocorrem nesta segunda-feira (17).

A família informou nesta terça (17) que foram constatados congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, provavelmente durante o sono.

Carreira

Cesare assumiu o personagem Pablo em 1986, aos 20 anos, após a saída do primeiro intérprete, Augusto Rodríguez. Ele permaneceu no programa por cerca de quatro anos. Quando Silvio Santos retomou o Qual é a Música?, no fim dos anos 1990, o personagem passou a ser interpretado por Felipeh Campos, que fazia dupla com Ellen Rocche.

Fora da televisão, Carlos Cesare também trabalhou no teatro e no circo. Ele ficou conhecido como Palhaço Eugênio Garnizé e manteve amizade com o ator Domingos Montagner (1962-2016).

Cesare iniciou a carreira no teatro em 1986, como Palhaço Cotonete. No mesmo ano, chegou ao SBT para interpretar Pablo.