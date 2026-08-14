Mundo Bita leva sucessos de 'Bita e os Animais' a novo espetáculo em Caruaru

Mundo Bita apresenta o espetáculo infantil "Festa dos Bichos" em Caruaru (Foto: Divulgação)

O Mundo Bita apresenta o espetáculo “Festa dos Bichos” no Rolê REC’n’Play, em Caruaru, neste sábado (15), às 16h. A apresentação leva ao palco uma história inspirada no universo dos animais, com 20 músicas no repertório, entre canções já conhecidas e novidades. Personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e o dinossauro Argo fazem parte da apresentação.

Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo site do evento. A programação completa também pode ser consultada pelo aplicativo Rolê REC’n’Play, disponível para Android e iOS. O novo show retoma o tema do álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais”, lançado em 2013. O trabalho apresentou músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” e abriu espaço para uma trajetória que já soma mais de 150 canções autorais.

A relação com os animais continuou presente em outros projetos do grupo e agora ganha uma versão voltada aos palcos. Criador do Mundo Bita e compositor do repertório, Chaps destaca o entrosamento das crianças com o tema. “O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade, e estão presentes no imaginário infantil desde cedo”, afirma.

Com cerca de 1h10 de duração, “Festa dos Bichos” reúne Bita, Lila, Dan, Tito e Tina, além da cantora Flora. A apresentação utiliza figurinos e elementos cênicos inspirados nos diferentes habitats dos animais e combina música e interação com o público.