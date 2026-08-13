Com produções grandiosas e filmes de peso internacional, Festival de Gramado terá competição intensa

Pernambuco estará representado pelo longa documental 'Empeleitada', dirigido por Micaele Xukuru, sobre a construção de uma casa de taipa para dar forma à memória de um povo indígena

Evento que ocorre na Serra Gaúcha segue sua programação até o dia 23 de agosto (Foto oficial: Cleiton Thiele)

Mais uma edição de um dos principais acontecimentos do calendário audiovisual brasileiro começa oficialmente nesta sexta-feira (14), com a cerimônia de abertura do 54º Festival de Cinema de Gramado, que terá cobertura do Diario pelo quarto ano consecutivo, direto da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. O filme escolhido para iniciar a programação é o aguardado drama investigativo “Antártida”, produção original Globoplay dirigida por Bruno Safadi e protagonizada por Andréa Beltrão, Leandra Leal e Marina Ruy Barbosa.

Até o dia 22 deste mês, a competição de longas brasileiros do festival vai trazer a estreia nacional de “Chorão: Só os Loucos Sabem”, cinebiografia com direção de Hugo Prata (de “Elis”) em parceria com Felipe Novaes e baseada na história do líder da banda Charlie Brown Jr., interpretado por José Loreto. Sucesso no 76º Festival de Berlim, o cearense “Feito Pipa”, de Allan Deberton (de “Pacarrete”), chega como uma das grandes apostas da mostra principal ao retratar a vida de um garoto que sonha em jogar futebol ao mesmo tempo que ama brincar com cores e maquiagem.

Compete também pelos Kikitos nas principais categorias de longa o suspense carioca “Pele de Rinoceronte”, dirigido por Marcello Ludwig Maia e protagonizado por Débora Falabella, no papel de uma jornalista encarregada de cobrir emblemático caso do assassinato de Angela Diniz. Já o mineiro “Nosso Segredo”, longa de estreia de Grace Passô na direção, outra produção nacional prestigiada em Berlim, trata de uma família negra que tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente.

Gramado contará ainda com o primeiro longa de ficção de Carlos Segundo, multi-premiado com o curta “Sideral” em 2021. O diretor lança agora “Leite em Pó”, estrelado por Vinícius de Oliveira no papel de um músico obcecado por rock que tem a vida transformada por uma perda familiar. Completando a competição principal, o novo trabalho de José Eduardo Belmonte, “Justino: Nos Bastidores do Reino”, mostra o personagem-título se tornando o pastor local de uma poderosa igreja neopentecostal no Rio de Janeiro dos anos 1980.

CINEMA PERNAMBUCANO

Representando Pernambuco, o filme “Empeleitada”, dirigido por Micaele Xukuru, foi anunciado como parte da mostra competitiva de longas documentais. A obra mostra a construção coletiva de uma casa de taipa para dar forma à memória e à história do povo indígena Xukuru, descrita como uma morada que nasce diretamente da terra, da luta e dos encantados. O filme foi rodado na Aldeia Pedra D’água, no território Xukuru do Ororubá, em Pesqueira (PE), a cerca de 215 km do Recife. A mostra competitiva de curtas e uma etapa educativa também completam a programação.