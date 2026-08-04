ANIMAGE anuncia seleção de filmes para sua 16ª edição e abre inscrições para sessões de pitching

Mostras competitivas reúnem 116 curtas e dez longas; projetos de animação em desenvolvimento podem se inscrever no ANIMAGE Conecta até 20 de agosto

'Tangles', de Leah Nelson, é um dos destaques desta 16ª edição (Divulgação)

O ANIMAGE — Festival Internacional de Animação de Pernambuco anunciou os filmes selecionados para a sua 16ª edição, que marca a estreia da Sessão Petrobras — Mos'tra Competitiva de Longas-Metragens, que fará parte do festival ao lado da tradicional competição dedicada aos curtas.

Dez longas-metragens e 116 curtas nacionais e internacionais integram a programação competitiva do evento, que ocorrerá entre 20 e 29 de novembro, no Recife. A seleção foi realizada entre 3.259 filmes inscritos de 108 países. Com obras de 44 deles, a seleção contempla diferentes técnicas e abordagens da animação contemporânea.

Entre os destaques está "Tangles", primeiro longa de Leah Nelson, apresentado no Festival de Cannes de 2026 e elogiado pela crítica internacional por sua abordagem sensível do Alzheimer. "Dandelion’s Odyssey", de Momoko Seto, encerrou a Semana da Crítica de Cannes em 2025, onde recebeu o Prêmio FIPRESCI; "Ghost Cat Anzu", de Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, teve sua estreia mundial na Quinzena dos Cineastas, em Cannes, em 2024; e o brasileiro "O Filho da Puta", de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite, integrou a mostra competitiva Contrechamp do Festival de Annecy de 2026 e integra a seleção do Festival de Ottawa.

Principal festival de animação em atividade no Brasil e um dos mais importantes da América Latina, o ANIMAGE é reconhecido pela diversidade, abertura a produções autorais e diálogo com diferentes técnicas e estéticas. Ao longo dos anos, recebeu nomes de destaque da animação mundial, como Emma de Swaeff e Marc Roels, Alê Abreu, Bruno Collet, Kaspar Jancis, Rosana Urbes, Andrea Martignoni, Phill Mulloy, Regina Pessoa, Jonatan Schwenk, Sébastien Laudenbach, entre muitos outros.