Cinema São Luiz recebe nesta quinta (6) a abertura da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Sessão de abertura contará com a presença de Lírio Ferreira, de 'Baile Perfumado'; Gabriel Mascaro, de 'Boi Neon', e Cláudio Assis e Hilton Lacerda, de "Baixio das Bestas"

Evento de abertura contará com sessão de 'Baile Perfumado' (Divulgação)

Nesta quinta-feira (6), o Cinema São Luiz vai sediar a abertura oficial da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, que ocorre entre os dias 13 e 19 de agosto nas cinco regiões do país e é promovida pela Imovision. O evento está marcado para 18h30 e contará com a presença dos cineastas Lírio Ferreira, de "Baile Perfumado"; Gabriel Mascaro, de "Boi Neon", e Cláudio Assis e Hilton Lacerda, de "Baixio das Bestas". O clássico "Cinema Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes, também compõe a grade do festival.





A programação da Mostra também contará com debates presenciais com realizadores em praças selecionadas, política de ingressos sociais e ações voltadas à democratização do acesso. O circuito contempla Recife, Salvador, Natal, Fortaleza, Maceió, Aracaju, Belém, Manaus, Palmas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Dirigido por Lírio Ferreira em parceria com Paulo Caldas, "Baile Perfumado" foi escolhido como o filme de abertura e será exibido no Cine São Luiz. O longa é considerado um dos marcos do cinema brasileiro do período da Retomada e precursor de uma nova fase na cinematografia pernambucana.