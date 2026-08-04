Site Casa do Maracatu é lançado para preservar e mapear mais de 100 anos de história do baque solto em PE

Plataforma virtual Casa do Maracatu já está no ar reunindo imagens, entrevistas e documentos históricos para preservar a memória de 12 grupos de baque solto de Nazaré da Mata

O maracatu rural, ou de baque solto, é uma das principais manifestações culturais de Nazaré da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

Buscando suprir uma lacuna na documentação da história dos maracatus de baque solto de Nazaré da Mata, ou maracatu rural, o jornalista Salatiel Cícero acaba de lançar a plataforma virtual Casa de Maracatu. No ar desde o último sábado (1º), a iniciativa tem a proposta de facilitar o acesso do público em geral à memória de uma das manifestações culturais mais importantes da cultura brasileira, que existe há mais de um século e ainda hoje é carente de registros.



"Os grupos sempre produziram um patrimônio cultural extraordinário ao longo desses mais de cem anos, mas faltava um espaço que organizasse essas informações e desse visibilidade permanente às suas histórias. A Casa do Maracatu foi criada para preservar essa memória, facilitar o acesso às agremiações e aproximar pesquisadores, escolas, produtores culturais, turistas e instituições de quem mantém viva essa tradição. Nosso objetivo é que esse trabalho continue crescendo, incorporando novos grupos, novas linguagens e novos territórios da cultura popular pernambucana", explica Salatiel.

O projeto teve início em janeiro deste ano e envolveu meses de pesquisa documental e trabalho de campo. A equipe percorreu as sedes das agremiações para registrar fotografias, coletar depoimentos, produzir entrevistas, reunir documentos históricos e mapear informações que, até então, permaneciam dispersas entre arquivos pessoais, redes sociais e a memória dos próprios brincantes. Ao todo, foram catalogados 12 grupos de baque solto, além de 12 mestres, distribuídos entre nove localidades urbanas e rurais. O resultado é um acervo digital que reúne fotografias, histórias, entrevistas, músicas, vídeos e textos sobre os grupos.



A partir desse material, a Casa do Maracatu também busca funcionar como uma vitrine para bens e serviços culturais produzidos pelas agremiações. Com as informações disponibilizadas no portal, produtores poderão ter o caminho facilitado para a contratação de apresentações, oficinas, aulas-espetáculo, músicos, artesãos e visitas culturais.



A Casa do Maracatu foi desenvolvida com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O projeto conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc em Pernambuco.

