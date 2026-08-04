Marina Sena apresenta nova fase da turnê "Coisas Naturais" no Recife em 28 de agosto
No dia 28 de agosto, a cantora mineira Marina Sena volta ao Centro de Convenções de Pernambuco, no Grande Recife, para apresentar nova fase da turnê "Coisas Naturais"
Publicado: 04/08/2026 às 16:41
Marina Sena (Divulgação)
Marina Sena retorna ao Recife no dia 28 de agosto para apresentar a nova fase da turnê “Coisas Naturais”. O show será realizado no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco e integra o projeto “Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife”, promovido pela Golarrolê e pela Carvalheira.
A apresentação marca o reencontro da cantora mineira com o público pernambucano após a circulação nacional do espetáculo inspirado em seu terceiro álbum de estúdio. Nesta nova etapa, a turnê chega ao Recife com mudanças na concepção visual, novos figurinos e uma performance reformulada, ampliando o universo estético desenvolvido pela artista no projeto.
Os elementos visuais ganham destaque no palco, com figurinos inéditos compostos por correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas. A nova proposta acompanha a identidade do álbum e reforça características presentes no trabalho de Marina Sena, como sensualidade, liberdade, movimento e intensidade.
No repertório, a artista apresenta faixas de “Coisas Naturais”, além de músicas que marcaram diferentes momentos de sua trajetória. O público poderá acompanhar canções do novo disco e sucessos que ajudaram a consolidar Marina como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea.
O “Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife” acontece no dia 28 de agosto, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.