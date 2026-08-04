Marina Sena apresenta nova fase da turnê "Coisas Naturais" no Recife em 28 de agosto

No dia 28 de agosto, a cantora mineira Marina Sena volta ao Centro de Convenções de Pernambuco, no Grande Recife, para apresentar nova fase da turnê "Coisas Naturais"

Marina Sena (Divulgação)

Marina Sena retorna ao Recife no dia 28 de agosto para apresentar a nova fase da turnê “Coisas Naturais”. O show será realizado no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco e integra o projeto “Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife”, promovido pela Golarrolê e pela Carvalheira.

A apresentação marca o reencontro da cantora mineira com o público pernambucano após a circulação nacional do espetáculo inspirado em seu terceiro álbum de estúdio. Nesta nova etapa, a turnê chega ao Recife com mudanças na concepção visual, novos figurinos e uma performance reformulada, ampliando o universo estético desenvolvido pela artista no projeto.

Os elementos visuais ganham destaque no palco, com figurinos inéditos compostos por correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas. A nova proposta acompanha a identidade do álbum e reforça características presentes no trabalho de Marina Sena, como sensualidade, liberdade, movimento e intensidade.

No repertório, a artista apresenta faixas de “Coisas Naturais”, além de músicas que marcaram diferentes momentos de sua trajetória. O público poderá acompanhar canções do novo disco e sucessos que ajudaram a consolidar Marina como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea.

O “Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife” acontece no dia 28 de agosto, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.