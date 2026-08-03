Cine Audiovisão exibe clássico soviético com trilha executada ao vivo

Evento de música experimental e cinema de vanguarda, será neste sábado (8), na Casa Lontra, no Recife

(Divulgação)

A segunda edição da 4ª temporada do Cine Audiovisão, evento de música experimental e cinema de vanguarda, será no sábado (8 de agosto), na Casa Lontra. A casa abre às 19h e a sessão começa às 20h30, com entrada gratuita, na Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista, Recife.

Realizado mensalmente, o Cine Audiovisão promove cine concertos onde artistas sonoros convidam outros artistas para criar e executar trilhas originais ao vivo sobre filmes silenciosos. O projeto tem como parceiro o Institute of Incoherent Cinema — IOIC, iniciativa dedicada à promoção do cinema silencioso e de suas formas contemporâneas de representação.

Nesta edição, será exibido o filme clássico soviético “O Homem com uma Câmera” (1929), de Dziga Vertov. Sem atores ou uma narrativa tradicional, “O Homem com uma Câmera” transforma a cidade moderna em uma espécie de sinfonia visual, acompanhando o ritmo das ruas, das máquinas e da vida cotidiana por meio da montagem, do movimento e da experimentação cinematográfica. Realizado em 1929, o filme utiliza recursos como câmera lenta, dupla exposição, tela dividida e stop motion, sendo reconhecido pelas técnicas pioneiras de montagem que o tornaram uma referência na história do cinema.

Para a sessão, Julles Ju convida Hugo Medeiros para criar uma trilha ao vivo para o clássico soviético. Durante os 68 minutos do filme, Julles Ju se apresenta com sintetizador e Hugo Medeiros na bateria, construindo uma nova paisagem sonora para uma das obras mais experimentais da história do cinema.

Julles Ju (@jullesju) é compositora, cantora, escritora e artista visual, pessoa não-binária e neurodivergente. Com passagem pelo Conservatório Pernambucano de Música e curso técnico em Artes Visuais, lançou em 2021 seu primeiro EP pelo selo Life’s Too Short, assumindo integralmente a composição, produção e identidade visual do trabalho. Já participou de eventos como o Rec’n’Play 2022 e desenvolve uma pesquisa sonora que transita entre frequências cósmicas e o barulho, além de projetos ligados à videoarte e ao cinema experimental.

Hugo Medeiros (@hugo_._medeiros) é músico, professor e produtor musical de Recife. Lançou o álbum “Tempo Curvo” em 2025, integra os grupos Rua do Absurdo, änü e Iludens Ensemble e leciona no Conservatório Pernambucano de Música. Graduado pela UFPE e atualmente mestrando em Música, também trabalha com trilhas sonoras e produção musical no Mofo Estúdio. Sua obra se destaca pela pesquisa rítmica e pelo diálogo com a música contemporânea.

O Cine Audiovisão é idealizado por Beatriz Arcoverde, Thelmo Cristovam, Beatriz Baggio e Vitor Maciel, integrantes da equipe da Casa Lontra. O projeto tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Serviço

Cine Audiovisão – 4ª temporada

2 ª edição - Julles Ju convida Hugo Medeiros

Filme: “O Homem com uma Câmera”, de Dziga Vertov (1929, 68 min)

Quando: Sábado, 8 de agosto

Onde: Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)

Horário: 19h (abertura da casa); Sessão às 20h30

Entrada gratuita