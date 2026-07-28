Porto Musical divulga programação completa da edição comemorativa de 20 anos no Bairro do Recife

Convenção Internacional acontece de 3 a 6 de setembro, no Bairro do Recife, com Alceu Valença, Juçara Marçal, Paula Lima, Sofia Chablau e mais

Juçara dará na quinta-feira (3) a oficina de 'Voz e Experimentação' (Divulgação)

O Porto Musical divulgou a programação completa da edição que celebra os 20 anos de uma das principais plataformas de conexão, formação e internacionalização da música brasileira. Entre os dias 3 e 6 de setembro, o evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, reunindo artistas, produtores, empresários, gestores culturais, selos, representantes de festivais e profissionais do mercado musical do Brasil e do exterior.

Ao longo de quatro dias, a convenção promoverá conferências, oficinas, showcases, debates e atividades formativas sobre os principais temas que movimentam a indústria da música na atualidade, como Inteligência Artificial, gestão de carreiras, políticas públicas, festivais, circulação internacional, distribuição digital, composição, direção musical e o papel dos selos na construção de artistas.

Uma das novidades desta edição será o acesso gratuito às conferências, oficinas e atividades formativas realizadas no Paço do Frevo. O público poderá participar mediante retirada prévia de ingressos, ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo o Porto Musical como espaço de formação e desenvolvimento para artistas e profissionais do setor.

“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Esta edição celebra essa trajetória reunindo artistas, gestores, produtores, festivais e profissionais que estão nos bastidores construindo carreiras, criando conexões e movimentando a música no Brasil e no mundo. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção.

Entre os destaques estão a conferência “80 Girassóis de Alceu Valença”, com participação do cantor e compositor pernambucano; os debates sobre Inteligência Artificial com Paula Lima, Felipe Vassão e Barro; a participação de Juçara Marçal, Joyce Allane, Sophia Chablau, Vítor Araújo, Maurício Pereira e Juliano Holanda; além de representantes de festivais do Canadá, Estados Unidos, Japão e Uruguai.

A programação também reúne profissionais responsáveis pela gestão de importantes carreiras da música brasileira, como Priscila Melo, que atua com Liniker e Anelis Assumpção; André Maia, responsável por Jotapê e Avuá; Lohana Schalken, que acompanha a carreira de Russo Passapusso; e Bruno Cupim, que trabalha com Arnaldo Antunes e Vítor Araújo.

Pela primeira vez, o Porto Musical contará com a Golarrolê na coprodução da convenção, ao lado da Fina Produção, fortalecendo ainda mais a ocupação cultural do Bairro do Recife e aproximando as atividades de formação da programação artística.



Confira a programação completa: https://www.instagram.com/p/DbVz9WkEXc5