Ex-participantes da 'Casa do Patrão' ironizam baixa repercussão do programa

Nikita Salvador, Thiago Monteiro e Mariana Bernardino participaram de uma campanha publicitária que debochou da baixa audiência do reality de Boninho.

Ex-participantes do reality "Casa do Patrão" em campanha publicitária (Reprodução / redes sociais)

Nem sempre participar de um reality show significa conquistar fama imediata. Para Nikita Salvador, Thiago Monteiro e Mariana Bernardino, ex-participantes de Casa do Patrão, o caminho foi outro: transformar a pouca repercussão do programa em motivo de piada e também em uma oportunidade profissional.

Os três estrelaram uma campanha publicitária do Burger King em parceria com a Serasa. Lançada nas redes sociais na última segunda-feira, 27, a ação chamou atenção justamente por brincar com as expectativas frustradas em torno do reality comandado por Boninho, e rapidamente repercutiu entre internautas.

Em vez de ignorar os comentários sobre a baixa visibilidade conquistada após o confinamento, os ex-participantes decidiram incorporá-los ao roteiro da campanha.

Logo no início do vídeo, Thiago Monteiro brinca com a situação: "Fala, patrão! Não lembra da gente, né? Disseram que nossa vida ia mudar, e mudou: agora eu tenho mais boletos que seguidor."

Na sequência, Nikita Salvador entra na brincadeira ao comentar que ainda não colheu os frutos da participação no programa.

"Não se fala no meu nome, não me chamaram para fazer novela e nem para tomar café da manhã", diz a ex-participante, em referência ao tradicional café da manhã com eliminados do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo.

É Mariana Bernardino quem encerra a introdução da campanha com uma dose de otimismo: "Mas calma, gente, pelo menos fomos chamados para a nossa primeira publi."

Repercussão positiva nas redes

A estratégia de assumir a própria falta de notoriedade acabou conquistando o público. Nos comentários da publicação, diversos internautas elogiaram a criatividade da campanha e a forma como o trio lidou com a situação.

Entre as manifestações, o ex-participante de A Fazenda Lucas Souza resumiu sua reação com um simples: "Muito bom".

Já Marina Keller, que também integrou o elenco de Casa do Patrão escreveu: "Isso que é fazer do limão uma limonada". A frase acabou sintetizando o sentimento de muitos usuários sobre a ação.

Outros comentários também destacaram o bom humor da publicidade. "Que sacada! Amei a primeira publicidade de vocês", escreveu uma internauta. "Essa publi ficou simplesmente sensacional! Vocês três arrasaram demais", comentou outra seguidora.

Reality teve repercussão abaixo do esperado

Apesar da proposta de renovar o gênero na Record, Casa do Patrão enfrentou dificuldades para engajar o público ao longo de sua primeira temporada. A atração passou por mudanças enquanto ainda estava no ar, com ajustes em regras, dinâmicas e na condução do jogo em uma tentativa de encontrar um formato que despertasse maior interesse dos telespectadores.

A apresentação de Leandro Hassum também dividiu opiniões nas redes sociais. Conhecido pelo humor, o ator assumiu um formato que exigia momentos de maior tensão e interação com os participantes, enquanto as provas e atividades propostas não conseguiram gerar grandes repercussões ou se transformar em assuntos frequentes entre o público.

O contraste ficou evidente em relação a outros realities, que costumam ganhar força por meio de conflitos, alianças, memes e personagens marcantes. Na Casa do Patrão, poucos momentos ultrapassaram a bolha dos fãs do programa. Um dos episódios de maior repercussão aconteceu já na reta final, quando Mari Bernardino deixou o confinamento e descobriu que havia passado de 1,4 mil para 14 mil seguidores nas redes sociais. A reação de surpresa da participante acabou viralizando e se tornou um dos momentos mais comentados da edição.

Com informações do Estadão Conteúdo