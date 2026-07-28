"Meretrizes", peça gaúcha sobre violência de gênero, começa temporada no Recife nesta quarta (29)

Idealizada pelo coletivo gaúcho Gompa, a peça "Meretrizes" terá sessões entre esta quarta-feira (29) e 7 de agosto, na Caixa Cultural Recife

Liane Venturella protagoniza espetáculo "Meretrizes" (Lara Testa/Divulgação)

Idealizado pelo Coletivo Gompa, do Rio Grande do Sul, o espetáculo “Meretrizes” entra em temporada no Caixa Cultural Recife nesta quarta-feira (29), às 19h30, com sessões até 7 de agosto que propõem uma fusão entre teatro, música ao vivo e depoimentos reais. A partir desses recursos, a montagem busca lançar luz sobre temas urgentes como vulnerabilidade social, discriminação, violência e questões de gênero. Os ingressos estão disponíveis no site do espaço e custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A obra articula elementos documentais e narrativas baseadas nas vivências de mulheres afetadas pelo estigma social e pela exclusão nas grandes cidades. Em cena, a atriz Liane Venturella divide o palco com figuras da vida real que habitam o contexto urbano, construindo um espaço de denúncia contra as diversas formas de opressão cotidianas.

Com direção de Camila Bauer, a produção traz trilha sonora original executada ao vivo durante as apresentações. A dramaturgia, assinada conjuntamente por Bauer e Venturella, foi desenvolvida a partir de relatos diretos coletados com diferentes profissionais do sexo, conferindo caráter documental e autêntico à peça.

Além das sessões regulares, a programação conta com atividades complementares, incluindo bate-papos com o público após as apresentações dos dias 31 de julho e 6 de agosto. A sessão do dia 31 terá recursos de acessibilidade em Libras, enquanto o sábado, 1º de agosto, receberá uma sessão extra e gratuita às 16h.



Sobre o Gompa - O Coletivo Gompa tem no currículo obras premiadas no Brasil e no exterior. Recentemente, venceu o prêmio norueguês Ibsen Scope com o espetáculo "Instinto" e participou de festivais na Rússia, Alemanha, Cuba e Japão. O grupo busca constantemente novos diálogos entre linguagens artísticas e públicos, com destaque para dramaturgias autorais e processos colaborativos.

Serviço:

“Meretrizes”

Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: dias 29, 30 e 31 de julho, 1º de agosto (de quarta a sábado); e dias 5, 6 e 7 de agosto (quarta a sexta)

Horário: 19h30 (dia 1º/8, sessão extra gratuita às 16h)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)