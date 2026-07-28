Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam fim do namoro: 'Viramos a página'

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a jornalista e o cantor descreveram o relacionamento como "uma jornada de muito amor, respeito e parceria".

Imagem ilustra Michelle Barros e Shia Phoenix sentados (Reprodução / X)

A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram na noite de segunda-feira, 27, o fim do relacionamento. A notícia foi compartilhada pelos dois nos Stories do Instagram, onde publicaram fotos em preto-e-branco acompanhadas de um comunicado conjunto.

Na mensagem, Michelle e Shia descreveram o namoro como "uma jornada de muito amor, respeito e parceria" e disseram que a convivência os transformou. "Recentemente, entendemos que havia chegado o momento de seguirmos nossa caminhada particular, um novo ciclo, cada um com seus objetivos e sonhos", declararam.

Apesar da separação, o agora ex-casal reforçou que a decisão foi tomada em comum acordo e que a amizade permanece. "Viramos a página da nossa história não como um fim selado e impetuoso, mas com um até breve de bons e grandes amigos que somos."

A publicação também pediu respeito e compreensão do público neste momento. Cada um ainda acrescentou uma mensagem pessoal ao texto. Michelle escreveu "Para sempre meu Shasha", enquanto Shia declarou: "Te amo tanto! Te respeito e te admiro."

O relacionamento entre Michelle e Shia teve início durante a participação dos dois em A Fazenda 17, exibida no ano passado. Após o fim do programa, eles decidiram seguir juntos e assumiram o romance publicamente.

Com informações do Estadão Conteúdo