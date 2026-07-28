De Alceu Valença a ex-caboclo de lança: artistas levam Pernambuco para novo disco de Anitta

Novo disco de Anitta, "Equilibrivm II" reforça a brasilidade e traz Pernambuco na voz de Alceu Valença e na letra de Léo da Bodega

Em "Equilibrium II", Anitta traz diferentes gerações e referências de Pernambuco (Foto: André Nicolau)

É desnecessário medir o alcance da carreira internacional de Anitta, que há muito tempo deixou de ser uma promessa. Quando direciona o olhar para o Brasil, porém, a cantora carioca revela camadas inéditas.

Já disponível nas plataformas de streaming, “Equilibrivm II”, seu novo disco, reafirma a brasilidade como elemento central de sua identidade musical em diálogo com as matrizes africanas.

Nesse mosaico de referências, o projeto conecta duas gerações da música pernambucana, reunindo a voz de Alceu Valença em “Não Me Cutuca” e a assinatura de Léo da Bodega em três faixas do projeto.

Nascido e criado na Rua do Amparo, no Sítio Histórico de Olinda, Léo carrega desde cedo a influência das manifestações populares. Apadrinhado pelo saudoso Mestre Salustiano, aprendeu rabeca aos seis anos e fez sua estreia nos palcos como caboclo de lança no Maracatu Piaba de Ouro.

Em pouco mais de seis anos de carreira, tornou-se um dos principais nomes da nova geração da música pernambucana com a mistura de pop urbano e cultura popular, que o credenciou ao maior projeto de sua trajetória musical. “Foi um dos trabalhos mais interessantes e desafiadores que já fiz”, ressalta Leo em entrevista ao Diario.

Depois da repercussão de "Meia-Noite", presente no primeiro volume, Anitta encomendou novas composições ao grupo Los Brasileros. Pela afinidade com o universo que a funkeira pretendia explorar, Léo da Bodega foi um dos convocados por Pedro Dash, produtor musical e integrante do trio, para uma imersão criativa de cinco dias, realizada em maio, sem imaginar que o material acabaria dando origem ao novo álbum.

Durante o processo, ele enviava esboços a Anitta, que devolvia sugestões e ajustes por meio de mensagens e áudios. “Depois dessa experiência, passei a admirá-la ainda mais. Ela consegue coordenar muitas equipes ao mesmo tempo e participa ativamente de todas as áreas do projeto”, revela o olindense.

A consagração veio acompanhada da responsabilidade de assinar a faixa de abertura “Você Já Sabe”, na qual é coautor ao lado de Anitta e de um time de compositores. A letra se baseia nas tradições afro-brasileiras para criar um manifesto de força, proteção e autoconfiança que guia toda a audição de "Equilibrivm II". “Desde o início sentimos o potencial da música para abrir um show ou uma turnê”, diz Léo.

A composição ainda respeita a lógica das religiões de matriz africana ao apresentar Exu como quem chega primeiro, em alusão ao seu papel de mensageiro e de guardião dos caminhos. “Foi uma direção que a própria Anitta fazia questão de seguir”, completa.



A outra contribuição do compositor no projeto está em “Feitiço”, que abriga um dueto de peso entre Anitta e Mart’nália. A faixa utiliza o clássico sample de "Botaram Feitiço", popularizada por J. B. de Carvalho, para construir um samba-pop que canta a proteção espiritual contra a intolerância. “É muito emocionante ver alguém como Mart’nália cantando uma música que escrevi”, celebra.

Na sequência, o pernambucano também assina “Sem Pressa”, parceria com MC Tha. Guiada pelo ijexá, ritmo de matriz iorubá presente também em manifestações sagradas do candomblé, a música uma espécie de respiro dentro da tracklist, com uma letra voltada à necessidade de desacelerar a rotina, valorizar a própria paz e fortalecer a conexão espiritual.



Prestando reverência a um dos grandes mestres da música popular brasileira, Anitta divide os microfones com Alceu Valença em “Não Me Cutuca”. Embalada pela mistura do pop urbano com referências ao xaxado, a canção consolida a pernambucanidade em “Equilibrivm II”.

Segundo a artista carioca, o ritmo do refrão – com suas rimas aceleradas e uma cadência próxima à obra de Alceu – a fez pensar naturalmente na parceria: “Assim que ouvi, eu pensei: ‘Nossa, isso tem tudo a ver com ele’. A partir daí, a parceria foi se construindo de maneira muito natural", afirmou em coletiva de imprensa acompanhada pelo Diario.

