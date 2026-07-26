Revista britânica põe "O Agente Secreto" em Top 5, mas cita Recife como 'cidade pequena'

A revista britânica Empire elegeu o filme "O Agente Secreto", gravado no Recife, como um dos melhores de 2026 até agora.

Cena de 'O Agente Secreto' (Cinemascópio)

"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho que concorreu ao Oscar em 2026, foi eleito um dos melhores filmes do ano (até agora) pela revista britânica Empire. Entre elogios à história e à atuação de Wagner Moura, a publicação também citou Recife, onde se passa a trama, como uma "cidade pequena".

O longa é descrito como uma mistura "de tensão, drama e violência explosiva sustentada pela atuação excepcional de Wagner Moura como um homem em fuga reservado e calculista". Destaca-se Dona Sebastiana, vivida pela atriz Tânia Maria, como a MVP (sigla para a referência esportiva Most Valuable Player, ou Jogador Mais Valioso, em português).

O final é elogiado como "um lembrete de que mesmo quando aqueles que estão no poder tentam enterrar o passado, o tempo sempre dará um jeito de permitir que ele volte à superfície".

"O filme funciona na potência máxima como um thriller político, mas conforme suas três horas de duração vão passando, é impossível não deixar a atmosfera marcada pelo sol da pequena cidade de Recife tomar conta de você, junto ao seu elenco eletrizante de personagens", diz o texto da Empire.

'O Agente Secreto' se passa no Recife de 1977

Segundo dados da Base de Dados do Estado de Pernambuco (BDE), Recife tinha 1,06 milhão de habitantes em 1970 e 1,2 milhão em 1980. Já conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo mais atualizado, de 2022, a população atual gira em torno de 1,5 milhão de pessoas.

Para efeito de comparação, a quantidade seria suficiente para ficar entre as cinco cidades mais populosas do Reino Unido hoje.