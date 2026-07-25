Flores recebe festival para comemorar o centenário de Moacir Santos neste sábado (25)

O Festival Ouro Negro do Pajeú acontece na rua da Igreja Matriz de Flores, a partir das 15h, com programação de shows, lançamentos de livros, sessão de filme e mesa de glosa em homenagem ao centenário de Moacir Santos. Lucas dos Prazeres está entre as atrações.

Criado em Flores, no Sertão do Pajeú, Moacir Santos completaria 100 anos neste domingo (26), se vivo estivesse (Carlos Texeira/Acervo DP)

Mesmo que tenha vivido nos Estados Unidos durante muitos anos, Moacir Santos nunca esqueceu sua terra natal. Sempre que tinha a oportunidade, o músico voltava para Flores, no Sertão do Pajeú, com a mala cheia de doces e instrumentos musicais para distribuir entre as crianças do município. Muitas delas ainda vivas, relembraram com carinho as visitas do maestro ao cineasta Tiago Martins Rêgo, que prepara um documentário sobre o artista, ainda sem previsão de lançamento. As lembranças evidenciam a relevância do músico entre seus conterrâneos e motivaram a realização da primeira edição do Festival Ouro Negro do Pajeú, que acontece na cidade neste sábado (25) para celebrar o centenário do artista.

“A gente percebe que as pessoas de mais idade lembram dele, reconhecem sua importância, mas o pessoal mais jovem ainda precisa conhecer mais sua obra”, explica Tiago, que produz o evento ao lado de Karina Zapata. Para mudar esse quadro, o realizador diz que foram planejadas algumas ações que buscam promover identificação entre as novas gerações e o músico, como o show “Flores toca Moacir”, que acontece às 15h, com sete músicos da cidade tocando releituras do repertório do homenageado. “A gente está bem emocionado e feliz com isso”, completa.

O restante da programação, que acontece na rua da Igreja Matriz de Flores, ainda conta com lançamentos de livros, sessão de cinema e mesa de improviso poético, sendo Moacir o tema de todas as atividades. Os encontros buscam resgatar as raízes do maestro, que o inspiraram durante toda sua carreira. “É nítida a influência do Sertão na música dele. Ele está na sonoridade, no nome das músicas, há várias referências. O Sertão é algo muito precioso na obra dele”, aponta Tiago.

O ponto alto são os shows que acontecem a partir das 20h, com diversas atrações da região, como os Aboios de Dayane Rocha e Jéssica Andrade, Banda Umburana de Cheiro e Cacá Malaquias & Família. O único representante do Recife é Lucas do Prazeres, que encerra o palco logo antes do parabéns coletivo programado para a meia-noite do dia 26, quando o maestro completaria cem anos, se vivo estivesse.

Veja a programação completa abaixo:

Tarde: Território, Cultura e Memória

15:00 | Feira de Gastronomia e Produtos Criativos + Intervenção Visual de Artistas Locais

15:00 - 16:00 | Flores toca Moacir Santos: Anderson Raniery (trompete), Amauri Silva (trompete), Felipe Silva (sax), Junior Batera (bateria) e Junior Mandu (trombone).

16:00 - 17:00 | Lançamento de Livros + Bate-papo com Autores + Sessão de Autógrafos:

- Livro “Rota Infinito: Moacir Santos e a composição autoral” (Prof. Sérgio Gaia).

- Cordel “A Peleja do Menino Pobre que virou Maestro” (Geraldo Euclides).

16:30 - 17:15 | Sessão de Cinema: Vida e Obra de Moacir Santos

- Exibição de documentários sobre Moacir Santos e temática musical.

Noite: Tradição, Reinvenção e Homenagens

19:00 - 20:15 | Mesa de Glosa: Mulheres de Repente

- Improviso poético de mulheres sertanejas sobre caminhos e legados de Moacir Santos.

20:15 - 21:00 | Cacá Malaquias & Família revisitam Petronilo Malaquias (Carnaíba).

21:00 - 21:20 | Declamação de Poesias: Laura Martins, Mª Cecília e Elenildo Ferreira (Flores).

21:20 - 22:00 | Quarteto Tromboneando e os Sons dos Canaviais (Zona da Mata Norte).

22:00 - 22:20 | Aboios de Dayane Rocha (Tabira) e Jéssica Andrade (Flores).

22:20 - 23:00 | Banda Umburana de Cheiro (Calumbi, Serra Talhada e Carnaíba).

23:00 - 23:20 | Declamação Poema Cântico Negro - paralelo com a vida de Moacir (Luís Venerré)

23:20 - 00:00 | Lucas dos Prazeres (Recife).

00:00 - 00:20 | Parabéns Coletivo ao Ouro Negro do Pajeú

- Entrega de placas aos amigos florenses.

- Bolo gigante com execução monumental de "Nanã", obra-prima de Moacir Santos.

