Filha de Chico Science, LOUISE lança 1º EP e consolida trabalho autoral na mistura de trip-hop, R&B e rock

"Notívaga" é o EP de estreia de LOUISE (Foto: Beatriz Didier)

Se o sobrenome, por um lado, abre portas para filhos de grandes artistas, também alimenta comparações e expectativas difíceis de contornar. Durante anos, Louise Taynã trilhou uma jornada complexa para que seu próprio nome viesse em primeiro lugar, desvinculado do rótulo de filha única de Chico Science.

O processo culmina na escolha de assinar artisticamente apenas como LOUISE, que acompanha o lançamento de “Notívaga”, seu primeiro EP solo já disponível nas plataformas digitais. Reunindo quatro faixas autorais, o trabalho traduz um processo de emancipação artística e afetiva, em que a artista assume, enfim, o centro da própria narrativa.

Conquistar essa autonomia exigiu tempo e um longo processo de superação. Aos 34 anos, LOUISE revela que precisou de mais de uma década para deixar de lado as expectativas alheias e se permitir seguir o próprio caminho.

“Por vários anos fiquei preocupada com o que esperavam de mim", recorda ela em entrevista ao Diario. "As pessoas sempre vão lembrar que eu sou filha dele (Chico Science). Isso me enche de orgulho. Mas também tenho o direito, e até a responsabilidade, de construir uma trajetória que seja minha, para além da história do meu pai e das expectativas que existem em torno dela”, desabafa a artista.

Alinhada a esse movimento de libertação criativa, a transição para a assinatura minimalista não aconteceu da noite para o dia. O primeiro passo ocorreu na parceria com o duo Barbarize, na faixa “Jah Amor” (2025).

Para LOUISE, fixar o primeiro nome de seu batismo composto une o desejo de iniciar um ciclo inédito ao afeto familiar. "Eu gosto desse nome. Foi o meu pai quem escolheu, e assumir essa assinatura também é uma forma de homenageá-lo”, diz ela. Ao mesmo tempo, a mudança simboliza o amadurecimento de uma identidade construída a partir das próprias experiências e referências.

Nomes como Beth Gibbons, Björk, PJ Harvey e Selena Quintanilla despontam entre as inspirações que orbitam a memória afetiva da artista. O reflexo disso é um trabalho delicado e envolvente, que apresenta faixas com dinâmicas bem particulares, costurando R&B, trip-hop, rock, flamenco e drum’n’bass sob uma identidade própria, coesa e reconhecível.

"Talvez tenha sido justamente essa autenticidade que finalmente consegui colocar para fora, junto com essa sensação de liberdade, que deu unidade ao trabalho”, comenta. As gravações ocorreram em 2025, no Recife, e foram desenvolvidas em parceria com os produtores Barro e Guilherme Assis.

Embora só tenha percebido essa construção ao fim do processo, LOUISE criou um arco narrativo que conecta naturalmente as quatro faixas de “Notívaga”. A jornada começa em “Desperdício”, onde a decepção amorosa ganha os contornos de um bolero de despedida. Na sequência, "Casual" substitui o lamento pela leveza, celebrando encontros livres de amarras ao som da bateria de Max Matias e da percussão de Marcos Matias.

Já “Insônia” mergulha no desassossego de um romance geograficamente distante, abrindo caminho para o desfecho com “Tô Ligada”, que coroa o trabalho com uma afirmação de amor próprio. “As experiências que vivi e as pessoas que encontrei me ajudaram a me reconectar comigo mesma e a resgatar minha autoestima”, celebra.

Durante a fase de composição, LOUISE vivenciou um ciclo intensamente noturno, concentrando sua produção criativa nas madrugadas. Muitas das letras nasceram de anotações espontâneas feitas em seu quarto, fruto de lampejos que surgiam pouco antes do sono ou de frases que interrompiam completamente o silêncio da noite.

A escolha do título sintetiza a rotina que deu vida às faixas, tendo sido definido apenas com a obra concluída. "Acredito que, quanto mais verdadeiro você é com aquilo que faz, mais o universo conspira a favor do seu trabalho”, afirma.



As pontes e os rios do Recife ajudam a construir o imaginário de "Notívaga". Na capa, LOUISE percorre a cidade durante a noite em uma imagem que reforça a atmosfera noturna do EP. A artista conta que quis registrar a beleza do centro recifense nas madrugadas, quando as ruas ficam mais vazias e a paisagem ganha novos contornos.

"As luzes, as pontes e o reflexo do rio sempre me inspiraram. Quis mostrar a cidade de onde eu venho e a poesia que ela revela durante a madrugada, quando os notívagos ocupam as ruas", explica a artista.