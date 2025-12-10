Pernambucano João Gomes domina o Prêmio Multishow 2025 com 4 vitórias

Nesta edição, o cantor João Gomes foi o artista mais premiado da noite

O cantor João Gomes recebeu quatro prêmios nesta edição do Prêmio Multishow. (Reprodução)

O pernambucano João Gomes foi destaque na 32ª edição do Prêmio Multishow, que aconteceu na última terça-feira (9), no Rio de Janeiro. Nesta edição, o cantor foi o artista mais premiado da noite, reforçando sua força no cenário musical nacional.

João conquistou quatro troféus: Artista do Ano, Álbum do Ano, Capa do Ano e Forró e Piseiro do Ano, os três últimos foram com o projeto Dominguinho, desenvolvido em parceria com Mestrinho e Jota.pê. A premiação representa um marco importante na carreira do jovem serra-talhadense, que segue levando o ritmo nordestino para o Brasil.

A cerimônia contou ao todo com 23 categorias, sendo cinco delas decididas por votação popular. O evento também prestou uma homenagem especial a Gilberto Gil, celebrando a trajetória e a influência do artista na música brasileira.

Com o tema “A Música Mexe com o Brasil”, o Prêmio Multishow destacou a diversidade da produção musical do país. A apresentação ficou por conta de Kenya Sade e Tadeu Schmidt, reunindo artistas de diferentes estilos, regiões e gerações em uma noite de celebração da música nacional.