Peça "Espetinho de Coração de Frango" propõe nova forma de viver o teatro no Recife

Neste sábado (25) e em 1º de agosto, a peça "Espetinho de Coração de Frango" terá duas sessões no espaço Central das Estrelas, no Centro do Recife

O Coletivo Flutuante busca confraternizar com o público através da peça (Morgana Narjara/Divulgação)

Depois de apresentações em escolas públicas e privadas de teatro, “Espetinho de Coração de Frango”, do Coletivo Flutuante, realiza sua primeira temporada aberta ao público em Recife neste sábado (25) e em 1º de agosto, sempre às 21h, na Central das Estrelas, espaço cultural e de convivência LGBTQIAPN+ localizado na tradicional Rua Mamede Simões. Com humor, leveza e proximidade, a montagem aposta na celebração da diversidade de experiências e modos de existir. As sessões serão seguidas por discotecagem do DJ KRONOS e outras atrações artísticas, reforçando a proposta do grupo de unir teatro e festa.



Em vez de ocupar um teatro convencional, o Coletivo Flutuante optou por apresentar a montagem em um ambiente onde as pessoas já se encontram, convivem e celebram suas existências. A ideia é aproximar artistas e público, rompendo com a distância e os protocolos que muitas vezes cercam a experiência teatral tradicional.



Inspirado em experiências reais de seus criadores, “Espetinho de Coração de Frango” reúne em cena Felipe Prado, Pascoal Filizola, Rodrigo Guilherme e Valécio Bruno em uma costura de histórias que atravessam desejo, afeto, amizade, descobertas e vivências LGBTQIAPN+. Embora dialogue com desafios enfrentados por pessoas LGBT, o espetáculo evita a narrativa centrada no sofrimento. Mais do que denunciar violências, a peça busca afirmar vidas, afetos e possibilidades de felicidade.



Essa mesma perspectiva se estende à programação da noite. Ao final de cada sessão, o público permanece no espaço para um DJ Set de KRONOS (Rodrigo Guilherme), seguido de outras atrações da casa. A proposta é que o espetáculo não seja apenas assistido, mas vivido como parte da noite, dissolvendo fronteiras entre arte, convivência e festa. Classificado pelo próprio grupo como seu primeiro "espetáculo de bolso", a peça tem formato pensado para espaços alternativos, considerando duração, cenografia e construção da dramaturgia e da cena.



“Há um desejo de que a peça seja também uma atração da noite. Que o público chegue para ver teatro, fique para dançar, converse, encontre amigos e celebre. É uma forma de afirmar que nossas histórias não se resumem às dores que enfrentamos, mas também aos momentos de alegria, encontro e liberdade que construímos juntos”, afirma Valécio Bruno, um dos integrantes do coletivo.



Com essa temporada, o Coletivo Flutuante apresenta ao público recifense não apenas a estreia oficial de “Espetinho de Coração de Frango”, mas também uma experiência que convida a repensar onde o teatro acontece e como ele pode dialogar com a vida contemporânea. Além da criação e direção coletiva, a pesquisa que deu origem ao espetáculo contou com a colaboração de Hilda Torres na concepção cênica e dramatúrgica e de Sandra Rino na preparação corporal e consultoria de movimento.

*Com informações da assessoria

Serviço:

Espetáculo "Espetinho de Coração de Frango" + DJ Set de KRONOS

Quando: Neste sábado (25) e 1º de agosto de 2026, às 21h

Local: Central das Estrelas – Rua Mamede Simões, Recife

Ingressos: R$ 20 no link https://www.sympla.com.br/produtor/coletivoflutuante

Classificação indicativa: 18 anos