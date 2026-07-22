Morre Luiz Carlos Barreto, produtor lendário do cinema brasileiro, aos 98 anos

Realizador assinou a produção de clássicos do Cinema Novo, como 'Terra em Transe' e 'Vidas Secas', além de sucessos de bilheteria como 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' e indicados ao Oscar como 'O Quatrilho' e 'O Que é Isso, Companheiro?'

Produtor foi um dos expoentes do cinema brasileiro, com mais de seis décadas de atuação (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Morreu nesta quarta-feira (22) um dos nomes mais importantes da história audiovisual brasileira, o produtor cearense Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos. Ao lado da esposa, Lucy Barreto, com quem foi casado por mais de 70 anos, ele fundou a LC Barreto e assinou mais de seis décadas de produção dedicada ao cinema brasileiro.

Familiares confirmaram o falecimento do lendário realizador, que estava internado no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro. Ele tratava de uma infecção pulmonar ocasionada por uma pneumonia.

Barretão, como era chamado, produziu alguns dos maiores clássicos do cinema nacional, como "Terra em Transe" e "Vidas Secas", sucessos de bilheteria como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, como "O Quatrilho" e "O Que é Isso, Companheiro?".