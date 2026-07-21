Harry Styles cancela show em São Paulo; saiba o motivo

Informação foi publicada em comunicado nas redes sociais pela Live Nation Brasil. Fãs receberão reembolso dos ingressos para esta terça (21)

Harry Styles (Reprodução/Redes Sociais)

O show de Harry Styles que seria realizado nesta terça-feira (21) no MorumBis, em São Paulo, foi cancelado. A informação foi divulgada pela Live Nation Brasil em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo a empresa, a apresentação não acontecerá por causa de um problema de saúde na turnê.

Os fãs que compraram ingressos para a data cancelada receberão o reembolso pelo mesmo canal utilizado na compra. A organização informou ainda que a Ticketmaster Brasil enviará um e-mail aos compradores com as orientações sobre o processo e demais informações relacionadas ao cancelamento.

Apesar da mudança na programação, a apresentação marcada para sexta-feira (24) está mantida. A Live Nation confirmou que o show acontecerá normalmente, sem alterações no cronograma divulgado anteriormente.

Como alternativa para quem seria atendido pela sessão desta terça, a produtora informou que os portadores dos ingressos cancelados terão acesso a uma leva exclusiva de entradas para o show de sexta-feira. "Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada."

A equipe de Harry Styles ainda não comentou o caso. Até o momento, não há informações sobre quem enfrenta o problema de saúde citado pela organização da turnê, nem detalhes sobre o quadro ou seu estado de saúde.

Agenda no Brasil

Antes do cancelamento, Harry Styles já havia subido ao palco do MorumBIS nos dias 17 e 18 de julho com a turnê Together, Together. A agenda no Brasil previa ainda apresentações nesta terça-feira (21), agora cancelada, e na sexta-feira (24), mantida até o momento.

Esta é a quarta passagem do artista ao País, onde se apresentou pela primeira vez em 2014, com o One Direction, antes de retornar em carreira solo em 2018, 2022 e 2026.