De Aflitos a MorumBIS: veja quais estádios brasileiros têm nomes vendidos para empresas
Acordo do clube pernambucano segue modelo de negócio adotado por equipes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians
Publicado: 20/03/2026 às 13:27
Estádio Esportes da Sorte Aflitos: Náutico muda nome de sua casa em acordo milionário (Foto: Rafael Vieira/CNC)
O Náutico entrou para uma lista de times brasileiros que venderam o 'naming rights' do estádio para uma empresa após anunciar acordo com sua patrocinadora master para mudar o nome da sua casa para Esportes da Sorte Aflitos, nessa quinta-feira (19).
Prática comum fora do Brasil, o acordo se torna o primeiro no futebol pernambucano, como primeiro clube que vende o nome de umestádio próprio para uma empresa.
A Esportes da Sorte - que já era patrocinadora master do Timbu - agora adquiriu os direitos do nome da casa do Náutico por valores iniciais de R$ 9 milhões, mas que podemter acréscimo de até R$ 2,9 milhões, caso o alvirrubro atinja metas esportivas pré-estabelecidas em contrato - como títulos, acessos e classificações.
ESTÁDIOS COM VENDAS DE NAMINGS RIGHTS
No Brasil, a prática é mais comum nas novas arenas dos clubes, mas também é vista em estádios próprios de algumas equipes.
Em 2023, o São Paulo vendeu o naming rights do Morumbi para a Mondelez International, conglomerado do setor de alimentos.
A parceria rebatizou o local como MorumBIS, em uma jogada de marketing direta com a marca de chocolates da empresa. O acordo é válido até o fim de 2026 e o tricolor paulista estuda a renovação do contrato com a empresa.
A venda rende entre R$ 75 milhões e R$ 90 milhões nos três anos de contrato, garantindo cerca de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões por temporada.
Outro time paulista que seguiu o exemplo foi o Santos, que, em 2024, vendeu por R$ 15 milhões anuais, o naming rights da Vila Belmiro - em um acordo de 10 anos.
Confira outros estádios brasileiros que têm naming rights cedidos a empresas:
- São Paulo: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) - MorumBIS;
- Santos: Vila Belmiro - Vila Viva Sorte.
- Pacaembu - Mercado Livre Arena Pacaembu: O estádio municipal, concedido à iniciativa privada, fechou acordo com o Mercado Livre;
- Bahia -Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Consórcio): O estádio em Salvador teve o nome adquirido pela empresa do ramo de apostas esportivas;
- Botafogo-SP -Arena Nicnet:O Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, passou a carregar o nome da provedora de internet Nicnet.
Arenas com nomes vendidos a empresas
- Allianz Parque (Palmeiras): Os direitos foram adquiridos pela seguradora Allianz.
- Neo Química Arena (Corinthians): Negociado com a Hypera Pharma (detentora da marca Neo Química).
- Arena MRV (Atlético-MG): O estádio do Galo já nasceu com o nome negociado com a construtora MRV Engenharia.
- Casa de Apostas Arena das Dunas (Consórcio): A arena em Natal também fechou contrato com a mesma empresa de apostas.