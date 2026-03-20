De Aflitos a MorumBIS: veja quais estádios brasileiros têm nomes vendidos para empresas

Acordo do clube pernambucano segue modelo de negócio adotado por equipes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians

Estádio Esportes da Sorte Aflitos: Náutico muda nome de sua casa em acordo milionário (Foto: Rafael Vieira/CNC)

O Náutico entrou para uma lista de times brasileiros que venderam o 'naming rights' do estádio para uma empresa após anunciar acordo com sua patrocinadora master para mudar o nome da sua casa para Esportes da Sorte Aflitos, nessa quinta-feira (19).

Prática comum fora do Brasil, o acordo se torna o primeiro no futebol pernambucano, como primeiro clube que vende o nome de umestádio próprio para uma empresa.

A Esportes da Sorte - que já era patrocinadora master do Timbu - agora adquiriu os direitos do nome da casa do Náutico por valores iniciais de R$ 9 milhões, mas que podemter acréscimo de até R$ 2,9 milhões, caso o alvirrubro atinja metas esportivas pré-estabelecidas em contrato - como títulos, acessos e classificações.

ESTÁDIOS COM VENDAS DE NAMINGS RIGHTS

No Brasil, a prática é mais comum nas novas arenas dos clubes, mas também é vista em estádios próprios de algumas equipes.

Em 2023, o São Paulo vendeu o naming rights do Morumbi para a Mondelez International, conglomerado do setor de alimentos.

A parceria rebatizou o local como MorumBIS, em uma jogada de marketing direta com a marca de chocolates da empresa. O acordo é válido até o fim de 2026 e o tricolor paulista estuda a renovação do contrato com a empresa.

A venda rende entre R$ 75 milhões e R$ 90 milhões nos três anos de contrato, garantindo cerca de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões por temporada.

Outro time paulista que seguiu o exemplo foi o Santos, que, em 2024, vendeu por R$ 15 milhões anuais, o naming rights da Vila Belmiro - em um acordo de 10 anos.

Confira outros estádios brasileiros que têm naming rights cedidos a empresas:

São Paulo: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) - MorumBIS;

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) - Santos: Vila Belmiro - Vila Viva Sorte.

Belmiro - Vila Viva Sorte. Pacaembu - Mercado Livre Arena Pacaembu: O estádio municipal, concedido à iniciativa privada, fechou acordo com o Mercado Livre;

- Mercado Livre Arena Pacaembu: O estádio municipal, concedido à iniciativa privada, fechou acordo com o Mercado Livre; Bahia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Consórcio): O estádio em Salvador teve o nome adquirido pela empresa do ramo de apostas esportivas;

- (Consórcio): O estádio em teve o nome adquirido pela empresa do ramo de apostas esportivas; Botafogo-SP -Arena Nicnet:O Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, passou a carregar o nome da provedora de internet Nicnet.

Arenas com nomes vendidos a empresas