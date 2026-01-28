Harry Styles no Brasil: saiba como funciona a fila virtual da Ticketmaster

Ingressos para os shows do cantor Harry Styles no Brasil serão vendidos pela plataforma TicketMaster

Harry Styles anuncia shows em SP (Divulgação)

Começa nesta quarta-feira (28) a venda geral de ingressos para os shows do cantor Harry Styles no Brasil, pela plataforma TicketMaster. Nos dias 26 e 27 de junho, foram realizadas pré-vendas especiais para clientes de cartões Santander.

O artista britânico passará por São Paulo nos dias 17 e 18 de julho com a turnê Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que deve ser lançado em março deste ano.

Promovida pela Live Nation, a turnê contará com participações especiais de Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx Fousheé e Skye Newman, em datas selecionadas.

Fila virtual da Ticketmaster

Em eventos de alta demanda, as vendas na plataforma Ticketmaster são organizadas através de um sistema de Sala de Espera e Fila Virtual.

Nesta quarta, a Sala de Espera será ativada trinta minutos antes do início das vendas, às 10h30. A etapa serve para controlar o volume de acessos antes que a fila seja de fato aberta e, assim, evitar sobrecarga no site.

Às 11h, a Fila Virtual será ativada, e os usuários que aguardam na Sala de Espera serão inseridos na fila de forma aleatória, e não por horário de entrada.

Durante a permanência na fila, são divulgadas informações em tempo real sobre disponibilidade de ingressos e setores. A posição exata na fila não é exibida.

Na sua vez, o comprador tem acesso liberado e pode selecionar os ingressos ainda disponíveis. Apenas após a confirmação no carrinho as entradas ficam reservadas temporariamente, e a compra só é garantida quando o pagamento é concluído.

Cada CPF pode comprar até seis ingressos, com limite de meias-entradas. As entradas compradas online são digitais, e podem ser acessadas pelo aplicativo ou pela conta da Ticketmaster.

Os ingressos também serão vendidos presencialmente, na bilheteria física oficial em São Paulo, a partir do meio-dia.

Preços e setores disponíveis

Os ingressos para os shows de Harry Styles têm valores que variam de R$ 265 (meia-entrada nos setores mais baratos) a R$ 1.410. Também é possível adquirir pacotes VIP, que contam com vantagens como entrada adiantada no local.

A meia-entrada exige comprovação tanto na compra quanto no acesso ao estádio.



Preços dos ingressos

Arquibancada: R$ 265 meia-entrada e R$ 530 inteira

Pista: R$ 350 meia-entrada e R$ 700 inteira

Cadeira superior: R$ 400 meia-entrada e R$ 800 inteira

Cadeira inferior: R$ 440 meia-entrada e R$ 880 inteira

Circle: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Disco: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Kiss: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Square: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Serviço

Datas: 17 e 18 de julho de 2026

Local: MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 265 (ver tabela completa acima)

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.