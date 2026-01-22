Harry Styles anuncia shows em SP; saiba onde, quando e como comprar

Apesar de outras datas confirmadas, a capital paulista é a única cidade brasileira a receber o giro.

Harry Styles anuncia shows em SP (Divulgação)

Harry Styles acaba de anunciar dois shows em São Paulo. Apesar de outras datas confirmadas, a capital paulista é a única cidade brasileira a receber o giro.

A confirmação da turnê chega após o anúncio do álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally., previsto para 6 de março. Together Together passa pelo País em julho de 2026. A primeira data do giro é dia 17, enquanto o outro show, ocorre no dia 18, ambas as apresentações serão no Morumbis. Além do Brasil, o cantor ainda se apresenta em sete cidades, como Londres, Nova York e Sydney.

Promovida pela Live Nation, a turnê contará com participações especiais de Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx Fousheé e Skye Newman, em datas selecionadas.

Quando e onde comprar os ingressos

Os ingressos para o show de Harry Styles em São Paulo estarão disponíveis a partir de 26 de janeiro. Os clientes Santander Select e Private Banking, que tenham os cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express® Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black possuem acesso antecipado na pré-venda.

Um dia depois, 27, os clientes do banco que portem outros cartões, excepcionalmente os de viagens e PJs, terão acesso à pré-venda.

No dia 28 janeiro tem início a venda para o público geral.

Em todos os dias, os ingressos estarão disponíveis a partir das 11h no site da Ticketmaster. Às 12h inicia a venda na bilheteria física.

Preços dos ingressos

Arquibancada: R$ 265 meia-entrada e R$ 530 inteira

Pista: R$ 350 meia-entrada e R$ 700 inteira

Cadeira superior: R$ 400 meia-entrada e R$ 800 inteira

Cadeira inferior: R$ 440 meia-entrada e R$ 880 inteira

Circle: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Disco: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Kiss: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Square: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira

Bilheteria oficial - sem cobrança de taxa de conveniência (Informações sobre bilheteria serão divulgadas em breve)

Venda pela internet - sujeito a cobrança de taxa de conveniência

Serviço

Datas: 17 e 18 de julho de 2026

Local: MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 265 (ver tabela completa acima)

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.