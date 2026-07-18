Clubes de livro crescem no Recife ao trocar telas por encontros de leitura presenciais

Projetos independentes de clubes de leitura no Recife atraem leitores de diferentes gerações e fortalecem o hábito da leitura por meio de encontros presenciais

Participantes do Li com Leca se reúnem uma vez por mês para realizar leitura coletiva (Foto: Luana Cruz)

Sentar em uma roda de conversa para compartilhar as impressões de um mesmo livro virou um dos fenômenos culturais mais populares do Recife. Cada vez mais, em resposta ao esgotamento provocado pelo excesso de telas e interações virtuais no dia a dia, um público de várias gerações tem resgatado os hábitos analógicos e a convivência presencial através da leitura compartilhada.

Pegando carona nessa tendência, os clubes de livro independentes ressignificam a rotina de cafés, praças e livrarias da cidade, que agora são tomados por leitores veteranos e estreantes. Alguns deles conversaram com o Diario sobre alguns dos principais projetos que movimentam a literatura na capital pernambucana.

O sentimento de isolamento que muitos leitores enfrentam foi o ponto de partida para Lidiany Araújo criar, em 2023, o clube Na Sua Estante. “Percebi que poucas pessoas do meu círculo de amigos tinham o hábito da leitura. Acabava não tendo com quem compartilhar e discutir os livros que estava lendo”, conta a idealizadora.

Embora a rotatividade possa variar a depender da rotina das integrantes, o projeto conseguiu consolidar um núcleo fiel de aproximadamente 25 leitores frequentes. Os encontros presenciais acontecem no primeiro ou no segundo sábado de cada mês e, atualmente, contam com o apoio estrutural da livraria Leitura do RioMar Recife.

Para definir quais obras vão guiar esses debates, o clube adota um processo de escolha colaborativo. Um formulário é disponibilizado para que as próprias integrantes indiquem os títulos de seu interesse e, na sequência, uma votação coletiva define a leitura do mês.

Integrantes do clube Na Sua Estante se reúnem para debater a leitura do mês (crédito: Foto: Cortesia)

Segundo Lidiany, essa dinâmica garante encontros bem diversos, que passeiam por romances clichês, suspenses, histórias de terror, clássicos da literatura e os principais lançamentos do mercado. “Queremos que o Na Sua Estante seja um convite para sair da zona de conforto, experimentar novos gêneros e ampliar o repertório de leituras”, afirma.

Outra iniciativa literária é o Clube da Aurora, que surgiu a partir de uma experiência pessoal da fundadora Manuela Metódio. “Durante a pandemia, retomei o hábito da leitura e descobri nos clubes de leitura virtuais uma forma de compartilhar essa experiência com outras pessoas”, explica.

Nesse período, conheceu Evelyn Micheline, com quem hoje divide a administração. “A partir dessa amizade, surgiu o desejo de criar um espaço para que leitores pudessem se encontrar presencialmente, trocar ideias e construir uma comunidade em torno da literatura no Recife”, diz Manuela. Os encontros ocorrem uma vez por mês na Livraria do Jardim, situada na Boa Vista.

Entre os 25 participantes, Manuela conta que muitos procuram uma trégua na rotina digital. “As pessoas chegam dizendo que passam o dia inteiro diante de telas e querem um momento de pausa. A leitura se torna um espaço de desaceleração”, destaca.

Diante do rompimento da tecnologia, o projeto constrói pontes sociais importantes: “O clube complementa essa experiência ao oferecer encontros presenciais, conversas e conexões reais. Em um mundo tão conectado digitalmente, cresce o desejo por encontros mais humanos”, complementa ela.

Seguindo a ideia de trocar o feed pelo livro, o Li com Leca desponta com uma proposta semelhante. A influenciadora Letícia Rossiter idealizou o projeto para criar uma comunidade feminina que já possui mais de 600 integrantes. “O universo digital satura a rotina e aumenta a ansiedade. Por isso, optei por um clube presencial, e não virtual”, argumenta.

Com encontros mensais no Moinho Recife, a iniciativa prioriza a literatura feita por mulheres. “A ideia é valorizar e dar visibilidade à escrita feminina, mostrando que ela merece ser lida, debatida e celebrada. Também é um incentivo para que mais mulheres ocupem esse espaço, escrevendo e se reconhecendo como protagonistas no universo literário”, diz Letícia.

