Catto retorna à Casa Estação da Luz neste sábado (18) com show intimista "Voz & Violão"

Casa Estação da Luz abre às 17h e Catto se apresenta às 19h (Foto: Ivi Maiga Bugrimenko )

Neste sábado (18), a partir das 19h, a cantora e compositora gaúcha Catto retorna à Casa Estação da Luz, em Olinda, com espetáculo “Voz & Violão”, em que apresenta para a plateia tanto o processo artístico e afetivo de sua trajetória pessoal quanto as canções que marcaram sua carreira. Sozinha em cena, ela se coloca em um espaço de aproximação contínua do público e reforça o poder interpretativo de sucessos como “Saga” e “Adoração”, faixas que se tornaram célebres para o país inteiro após serem tocadas nas novelas “Cordel Encantado” e “Saramandaia”.

“Sou sempre muito acarinhada, prestigiada de verdade. Especialmente em um lugar como a Casa Estação da Luz, onde me sinto totalmente em casa desde a primeira vez em que vim tocar”, afirma a artista em entrevista ao Diario. “Ali, o show de voz e violão que, na teoria, seria bem mais intimista, se transforma na verdade em uma grande festa, já que as pessoas estão de pé, aguardando aquilo de forma mais celebrativa do que o normal. Poder compartilhar esse encontro com o público pernambucano é lindo demais para mim”, diz ela.

O show abre espaço ainda para o álbum mais recente de Catto, “Caminhos Selvagens”, eleito o 8º melhor disco nacional de 2025 pela revista Rolling Stone Brasil. “É a espinha dorsal do meu repertório atual, então todas as minhas músicas passeiam por esse universo e, ao mesmo tempo, são uma continuidade. Mesmo que o show passe por toda a minha carreira, é bonito ver como os meus quase 20 anos de carreira se alinham, desde as músicas do primeiro disco até esse”, reflete a cantora. “Poder contar minha história de forma tão crua e verdadeira é um dos maiores presentes que eu poderia receber”.

A casa, localizada no Sítio Histórico de Olinda, vem se transformando em um espaço de salvaguarda da produção musical autoral da cidade e do país. A obra de Catto, que incorpora uma variedade grande de estilos e sonoridades — do samba ao indie rock, passando pelo tango e o bolero —, parece uma escolha natural para consolidar ainda mais sua voz no espaço e expandir o seu público no estado.

