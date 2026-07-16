Documentário pernambucano 'Empeleitada' estará na competição do 54º Festiival de Gramado

Festival de Gramado anunciou ainda Selton Mello e Maria Fernanda Cândido como homenageados desta edição, que terá sua cerimônia de abertura no dia 14 de agosto

Filme concorrerá ao Kikito no festival, que ocorre em agosto. (Divulgação)

Representando Pernambuco no 54º Festival de Cinema de Gramado, o filme “Empeleitada”, dirigido por Micaele Xukuru, foi anunciado como parte da mostra competitiva de longa-documentário do evento, que ocorre na Serra Gaúcha entre 12 e 22 de agosto.

O filme mostra a construção coletiva de uma casa de taipa para dar forma à memória e à história do povo indígena Xukuru, descrita como uma morada que nasce diretamente da terra, da luta e dos encantados.

Rodado na Aldeia Pedra D’água, no território Xukuru do Ororubá, em Pesqueira (PE), a cerca de 215 km do Recife, o filme concorrerá ao Kikito, um dos troféus mais relevantes do audiovisual brasileiro.

“Afrontosa” (SP), de Coraci Ruiz e Julio Matos; Chico Ludermir e Sergio Borges; “Gonzaguinha, da Maior Liberdade” (RJ), de Susanna Lira; e “O Projeto” (SP), de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic, completam a lista de documentários da competição.

HOMENAGENS

O Festival de Gramado anunciou ainda mais dois homenageados desta edição: Maria Fernanda Cândido e Selton Mello, que serão laureados com o Kikito de Cristal, troféu que, pela primeira vez, será entregue a dois artistas. No ano passado, Rodrigo Santoro recebeu a honraria.

Foi revelada também a exibição especial, fora de competição, de “La Perra”, na noite de encerramento do festival. A coprodução com o Chile que estreou na Quinzena dos Realizadores, durante o Festival de Cannes, e tem direção de Dominga Sotomayor e tem Selton Mello no elenco e na produção executiva.