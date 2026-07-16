Documentário pernambucano 'Empeleitada' estará na competição do 54º Festiival de Gramado
Festival de Gramado anunciou ainda Selton Mello e Maria Fernanda Cândido como homenageados desta edição, que terá sua cerimônia de abertura no dia 14 de agosto
Publicado: 16/07/2026 às 16:42
Filme concorrerá ao Kikito no festival, que ocorre em agosto. (Divulgação)
Representando Pernambuco no 54º Festival de Cinema de Gramado, o filme “Empeleitada”, dirigido por Micaele Xukuru, foi anunciado como parte da mostra competitiva de longa-documentário do evento, que ocorre na Serra Gaúcha entre 12 e 22 de agosto.
O filme mostra a construção coletiva de uma casa de taipa para dar forma à memória e à história do povo indígena Xukuru, descrita como uma morada que nasce diretamente da terra, da luta e dos encantados.
Rodado na Aldeia Pedra D’água, no território Xukuru do Ororubá, em Pesqueira (PE), a cerca de 215 km do Recife, o filme concorrerá ao Kikito, um dos troféus mais relevantes do audiovisual brasileiro.
“Afrontosa” (SP), de Coraci Ruiz e Julio Matos; Chico Ludermir e Sergio Borges; “Gonzaguinha, da Maior Liberdade” (RJ), de Susanna Lira; e “O Projeto” (SP), de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic, completam a lista de documentários da competição.
HOMENAGENS
O Festival de Gramado anunciou ainda mais dois homenageados desta edição: Maria Fernanda Cândido e Selton Mello, que serão laureados com o Kikito de Cristal, troféu que, pela primeira vez, será entregue a dois artistas. No ano passado, Rodrigo Santoro recebeu a honraria.
Foi revelada também a exibição especial, fora de competição, de “La Perra”, na noite de encerramento do festival. A coprodução com o Chile que estreou na Quinzena dos Realizadores, durante o Festival de Cannes, e tem direção de Dominga Sotomayor e tem Selton Mello no elenco e na produção executiva.