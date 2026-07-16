Morre o jornalista Renato Machado, ex-apresentador do "Bom dia Brasil", aos 83 anos

Renato Machado estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada

Jornalista Renato Machado (Reprodução/TV Globo)

O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16) aos 83 anos. O ex-apresentador do "Bom dia Brasil", da TV Globo, estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. As informações foram divulgadas pela GloboNews.

Figura de destaque no telejornalismo, Renato Machado construiu uma carreira marcada pela credibilidade, pela postura diante das câmeras e pela atuação em coberturas jornalísticas de grande relevância.

Natural do Rio de Janeiro, Machado iniciou sua trajetória profissional ainda nos anos 1960. Antes disso, chegou a considerar o teatro e o cinema, mas foi no jornalismo que se consagrou. Durante a sua trajetória, Renato Machado passou por importantes veículos de imprensa escrita e rádio antes de ingressar na televisão.

Na década de 1980, ele ingressou na TV Globo. Na emissora, ele desempenhou funções cruciais como correspondente internacional, âncora do Bom dia Brasil e no Globo Repórter. Apaixonado pela gastronomia e vinhos, ele os transformou em trabalho no canal por assinatura GNT, onde apresentou o programa Menu Confidencial, além de assinar colunas de rádio sobre o tema.

Nos últimos anos, mesmo afastado do ritmo diário das redações e da TV aberta, Renato manteve-se ativo na produção de documentários e em projetos pessoais, compartilhando suas memórias e análises sobre os rumos da profissão que ajudou a moldar nas redes sociais.