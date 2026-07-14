Pernambuco Meu País começa circulação por Pesqueira com música, ações formativas e mais
Programação do Festival Pernambuco Meu País começa nesta quarta-feira (15) com ações formativas e, a partir de sexta (17)
Publicado: 14/07/2026 às 06:00
(Divulgação)
Espetáculos, circo, danças, oficinas, workshops e vivências gratuitas voltadas para artistas, produtores, agentes culturais e moradores vão tomar conta da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País, em Pesqueira, no Agreste pernambucano. Léo Santana, Paulo Miklos, Xamã, Ave Sangria, Marrom Brasileiro e Nonô Germano estão entre as atrações confirmadas para o palco, aberto a partir da sexta-feira (17), no Pátio de Eventos, na Praça Dom José Lopes.
As atividades, porém, já têm início nesta quarta-feira (15), com a programação do Forma PE, núcleo de formação, diálogo e capacitação e as vagas são limitadas, com participação via inscrição prévia. Até o sábado (18), estão previstos os workshops e oficinas “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”, “Ritmo Ancestral – Circulação de Performance em Dança e Vivência Corporal”, “Gênero, Literatura e Memória”, “Tingimento em Renda Renascença”.
Ao longo desses cinco dias, o festival vai submeter os interessados em distintas linguagens artísticas e diferentes saberes, especialmente para fortalecer a produção cultural do território do povo Xukuru do Ororubá. “Começar o Pernambuco Meu País em Pesqueira é uma escolha simbólica. É um município com uma importância turística muito grande, que abriga o Santuário de Cimbres, um dos maiores destinos de turismo religioso de Pernambuco e do Brasil, além de vários outros atrativos”, afirma Eduardo Loyo, presidente da Empetur.
No palco principal, o espetáculo ‘Pernambuco Meu País’ abre os trabalhos na sexta (17), às 19h30, seguido de Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, com a participação de DJ Rudá no intervalo dos shows. No sábado (18), começando novamente às 19h30, o evento terá a presença de Jetuns e Jetuins de Mandaru e, na sequência, apresentações da Banda Ave Sangria, de Paulo Miklos, Detonautas e Xamã encerrando a noite, com DJ Filipinho no intervalo dos shows. O domingo (19) começa mais cedo, às 18h30, e, além do DJ Pedro Humberto fazendo a festa nos intervalos, conta a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos no palco, assim como Marrom Brasileiro convidando Nonô Germano, Molejo, Parangolé e, para fechar, Léo Santana.
FORMAÇÃO
Técnicas tradicionais de artesanato com o uso de materiais naturais e o entendimento dos significados ancestrais em cada peça são, por exemplo, a diretriz do workshop “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”. Os idealizadores reforçam que trata-se de uma vivência que propõe uma experiência de troca de saberes, experimentação e valorização do fazer artesanal indígena.
A programação começa com o workshop “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”, ministrado por Edson Saraiva, na quarta (15) e quinta-feira (16), das 14h às 18h. A atividade apresenta técnicas tradicionais do artesanato Xukuru do Ororubá, a partir do uso de materiais naturais e da compreensão dos significados culturais e ancestrais presentes em cada peça. A vivência propõe uma experiência de troca de saberes, experimentação e valorização do fazer artesanal indígena.
Já na quinta (16), das 9h às 10h30, será conduzida a atividade formativa “Ritmo Ancestral – Circulação de Performance em Dança e Vivência Corporal”, ministrada por Maria Ferreira convida o público para conhecer movimentos inspirados nas culturas afro-brasileiras e nordestinas. Sexta (17) traz a oficina “Gênero, Literatura e Memória”, ministrada por Bell Puã e, no sábado, Maria Ivoneide da Silva oferece a formação “Tingimento em Renda Renascença”, apresentando técnicas de aplicação de cores em fibras.
A música ganha força novamente no sábado, com Renata Emiliana de Oliveira ministrando a “Oficina de Criações Manuais”, que propõe um aprendizado prático voltado à criação de estampas em pixel art e à técnica de fio conduzido.
Confira a programação completa abaixo:
PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS:
Local: Pátio de Eventos – Praça Dom José Lopes, Centro (em frente à Catedral de Santa Águeda)
17/07 (sexta-feira)
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Joyce Alane
22h | Waldonys
23h30 | Dorgival Dantas
01h10 | Tarcísio do Acordeon
DJ Rudá (intervalos dos shows)
18/07 (sábado)
19h30 | Jetuns e Jetuins de Mandaru
20h40 | Banda Ave Sangria
22h10 | Paulo Miklos
23h40 | Detonautas
01h20 | Xamã
DJ Filipinho (intervalos dos shows)
19/07 (domingo)
18h30 | Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h40 | Marrom Brasileiro convida Nonô Germano
21h10 | Molejo
22h40 | Parangolé
00h20 | Léo Santana
DJ Pedro Humberto (intervalos dos shows)
PAÍS DAS BRINCADEIRAS:
Local: Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro (em frente à Lona)
17/07
14h | “Histórias no Quintal” com Palloma Melo
15h | Circo Muamba com o espetáculo circense “Tudo Junto e Misturado”
16h30 | “Viramundo”, com o grupo cultural Sanfonar
17h30 | “TrupeÇando - A Trupe de um Homem Só(L)”, de Allan Barros
18/07
14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas
14h | A menina que não gostava de livros, com Josy Vanessa
15h | “Hamlet no Circo”, com Davison Wescley
16h30 | Estelita (Errante), Trup Errante
17h30 | Moleza e Gentileza Show, com Cia Moleza e Gentileza Show
19/07
14h | Cordel Animado com Contação de História
15h | O Livro da Alegria, Pirilampos Produções
16h30 | Atrapalhaços, Cia Brincantes de Circo
17h30 | Bafafá, Circo Muamba
PAÍS DAS CONEXÕS VISUAIS:
Local: Pátio da Escola de Referência em Ensino Médio Cristo Rei - Avenida Comendador José Didier, 72, Pitanga
17 a 19/07 (12h às 19h)
Aline Bagre e Anthony Brito apresentam : Automata
Coletivo Moingobé com a exposição: Raízes do Criar - 2ª Mostra de Artesanato Indígena de Pernambuco”
Karla Fagundes com a mostra: Rostos do Umã: juventude, identidade e permanência Atikum”
PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR:
Local: Ao lado do Letreiro da Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro
17/07
10h | Tayná Passos com a intervenção gastronômica “Caminhos do Acarajé: uma vivência entre África e Brasil (Akará, Oyá, Bahia e Pernambuco)”
18/07
10h | Manoelly Vera Cruz com a intervenção gastronômica “Pernambuco e sua herança Afro Ameríndia - Histórias e Sabores”
PAÍS DAS CULTURAS POPULARES:
Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº – Centro
17/07
15h | Cavalo Marinho Bombo do Mestre Borges Lucas
16h | Afoxé Iyá Fi Dè Ri Omon
17h | Coco Pisada Segura
18/07
15h | Grupo Cultural Nordeste Independente
16h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá
17h | Mestre Alberone Rabequeiro
19/07
15h | Samba de Coco Flor de Jurema do Ororubá
16h | Banda de Pífano Fulni-ô
17h | Samba de Coco Irmãs Lopes
PAÍS DAS CONEXÕES CRIATIVAS:
Local: Calçada da Câmara Municipal de Pesqueira - Rua Cardeal Arcoverde, s/nº - Centro
18/07
15h | Adelmo Lins com a intervenção de moda “Recorte Coletivo”
17h | Associação de Artesãos Nossa Senhora das Graças com a intervenção de moda “Desfile Cheia de Graça”
19/07
16h | Renata Emiliana de Oliveira Cavalcanti Malta com o desfile “Vem Meu Bem”
17h | Maria Ivoneide da Silva com o desfile “Desfile Dalva e Neide Rendas”
PAÍS DA MÚSICA:
Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro
17/07
18h | Bira e o Bando
19h30 | Barbarize
18/07
18h | Banda Cascabulho
19h30 | Cristina Amaral
19/07
18h | Breggae
19h30 | Mabuya
PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL:
Local: Paróquia Imaculada Conceição (Avenida Carlos de Brito, 194, Prado - Em frente ao Convento Nossa Senhora da Conceição)
18/07
20h | Duo Muniz Rodrigues
19/07
20h | Treminhão
PAÍS AS ARTES CÊNICAS:
Local: Em frente ao Letreiro na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro
18/07
17h | Grupo Experimental com o espetáculo “Pontilhados: intervenções humanas em ambientes urbanos”
19/07
14h | Posto-oposto com o espetáculo “Posto-Oposto”
CARAVANA PERNAMBUCO MEU PAÍS (DESCENTRALIZADOS):
18/07
Local: Distrito Vila de Cimbres – Rua Cardeal Arcoverde, 23
14h30 | Mestre Josivaldo Caboclo
17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar
19h | Jéssica da Rabeca
19/07
Local: Distrito de Mutuca – Praça Santa Terezinha
14h30 | Ciranda Dengosa
17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar
19h | Valdemar Neto
CORTEJO DE BRINCANTES:
17/07
Local: Praça Comendador José Didier | Rua Cardeal Arcoverde, 72, Bairro Pitanga (próximo à EREM Cristo Rei)
Concentração: 16h
Saída do cortejo: 17h
Grupos participantes:
A Cobra da Bexiga Lixa
Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueiras
Boi Cara Branca de Limoeiro
Cia Frevart
Cortejo Camarão dos Bonecos Mirins de Olinda
Escola de Samba Gigantes de Ororubá
Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu
Tribo de Índios Tupiniquins
19/07
Local: Rua Gumercindo Tenório, 42, Distrito de Mimoso
Concentração: 16h
Saída do cortejo: 17h
Grupos participantes:
Corporação GF de Frevo
Escola de Samba Águia Dourada
Instituto Cultural Mestre Vavá do Boi Surubim e da Banda de Pífanos Alvorada
Maracatu Carneiro Manso
Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife
Orquestra Henrique Dias
19/07
Local: Coronel Leonardo, nº 45, Bairro Xukurús
Concentração: 09h
Saída do cortejo: 10h
Grupos participantes:
Cambinda Velha de Pesqueira
Tribo Indígena Carijós do Recife