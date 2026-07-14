Pernambuco Meu País começa circulação por Pesqueira com música, ações formativas e mais

Programação do Festival Pernambuco Meu País começa nesta quarta-feira (15) com ações formativas e, a partir de sexta (17)

(Divulgação)

Espetáculos, circo, danças, oficinas, workshops e vivências gratuitas voltadas para artistas, produtores, agentes culturais e moradores vão tomar conta da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País, em Pesqueira, no Agreste pernambucano. Léo Santana, Paulo Miklos, Xamã, Ave Sangria, Marrom Brasileiro e Nonô Germano estão entre as atrações confirmadas para o palco, aberto a partir da sexta-feira (17), no Pátio de Eventos, na Praça Dom José Lopes.



As atividades, porém, já têm início nesta quarta-feira (15), com a programação do Forma PE, núcleo de formação, diálogo e capacitação e as vagas são limitadas, com participação via inscrição prévia. Até o sábado (18), estão previstos os workshops e oficinas “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”, “Ritmo Ancestral – Circulação de Performance em Dança e Vivência Corporal”, “Gênero, Literatura e Memória”, “Tingimento em Renda Renascença”.



Ao longo desses cinco dias, o festival vai submeter os interessados em distintas linguagens artísticas e diferentes saberes, especialmente para fortalecer a produção cultural do território do povo Xukuru do Ororubá. “Começar o Pernambuco Meu País em Pesqueira é uma escolha simbólica. É um município com uma importância turística muito grande, que abriga o Santuário de Cimbres, um dos maiores destinos de turismo religioso de Pernambuco e do Brasil, além de vários outros atrativos”, afirma Eduardo Loyo, presidente da Empetur.



No palco principal, o espetáculo ‘Pernambuco Meu País’ abre os trabalhos na sexta (17), às 19h30, seguido de Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, com a participação de DJ Rudá no intervalo dos shows. No sábado (18), começando novamente às 19h30, o evento terá a presença de Jetuns e Jetuins de Mandaru e, na sequência, apresentações da Banda Ave Sangria, de Paulo Miklos, Detonautas e Xamã encerrando a noite, com DJ Filipinho no intervalo dos shows. O domingo (19) começa mais cedo, às 18h30, e, além do DJ Pedro Humberto fazendo a festa nos intervalos, conta a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos no palco, assim como Marrom Brasileiro convidando Nonô Germano, Molejo, Parangolé e, para fechar, Léo Santana.



FORMAÇÃO



Técnicas tradicionais de artesanato com o uso de materiais naturais e o entendimento dos significados ancestrais em cada peça são, por exemplo, a diretriz do workshop “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”. Os idealizadores reforçam que trata-se de uma vivência que propõe uma experiência de troca de saberes, experimentação e valorização do fazer artesanal indígena.

A programação começa com o workshop “Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru”, ministrado por Edson Saraiva, na quarta (15) e quinta-feira (16), das 14h às 18h. A atividade apresenta técnicas tradicionais do artesanato Xukuru do Ororubá, a partir do uso de materiais naturais e da compreensão dos significados culturais e ancestrais presentes em cada peça. A vivência propõe uma experiência de troca de saberes, experimentação e valorização do fazer artesanal indígena.

Já na quinta (16), das 9h às 10h30, será conduzida a atividade formativa “Ritmo Ancestral – Circulação de Performance em Dança e Vivência Corporal”, ministrada por Maria Ferreira convida o público para conhecer movimentos inspirados nas culturas afro-brasileiras e nordestinas. Sexta (17) traz a oficina “Gênero, Literatura e Memória”, ministrada por Bell Puã e, no sábado, Maria Ivoneide da Silva oferece a formação “Tingimento em Renda Renascença”, apresentando técnicas de aplicação de cores em fibras.

A música ganha força novamente no sábado, com Renata Emiliana de Oliveira ministrando a “Oficina de Criações Manuais”, que propõe um aprendizado prático voltado à criação de estampas em pixel art e à técnica de fio conduzido.







Confira a programação completa abaixo:

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS:

Local: Pátio de Eventos – Praça Dom José Lopes, Centro (em frente à Catedral de Santa Águeda)

17/07 (sexta-feira)

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Joyce Alane

22h | Waldonys

23h30 | Dorgival Dantas

01h10 | Tarcísio do Acordeon

DJ Rudá (intervalos dos shows)

18/07 (sábado)

19h30 | Jetuns e Jetuins de Mandaru

20h40 | Banda Ave Sangria

22h10 | Paulo Miklos

23h40 | Detonautas

01h20 | Xamã



DJ Filipinho (intervalos dos shows)

19/07 (domingo)

18h30 | Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

19h40 | Marrom Brasileiro convida Nonô Germano

21h10 | Molejo

22h40 | Parangolé

00h20 | Léo Santana



DJ Pedro Humberto (intervalos dos shows)

PAÍS DAS BRINCADEIRAS:

Local: Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro (em frente à Lona)

17/07

14h | “Histórias no Quintal” com Palloma Melo

15h | Circo Muamba com o espetáculo circense “Tudo Junto e Misturado”

16h30 | “Viramundo”, com o grupo cultural Sanfonar

17h30 | “TrupeÇando - A Trupe de um Homem Só(L)”, de Allan Barros

18/07

14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas

14h | A menina que não gostava de livros, com Josy Vanessa

15h | “Hamlet no Circo”, com Davison Wescley

16h30 | Estelita (Errante), Trup Errante

17h30 | Moleza e Gentileza Show, com Cia Moleza e Gentileza Show

19/07

14h | Cordel Animado com Contação de História

15h | O Livro da Alegria, Pirilampos Produções

16h30 | Atrapalhaços, Cia Brincantes de Circo

17h30 | Bafafá, Circo Muamba

PAÍS DAS CONEXÕS VISUAIS:

Local: Pátio da Escola de Referência em Ensino Médio Cristo Rei - Avenida Comendador José Didier, 72, Pitanga

17 a 19/07 (12h às 19h)

Aline Bagre e Anthony Brito apresentam : Automata

Coletivo Moingobé com a exposição: Raízes do Criar - 2ª Mostra de Artesanato Indígena de Pernambuco”

Karla Fagundes com a mostra: Rostos do Umã: juventude, identidade e permanência Atikum”





PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR:

Local: Ao lado do Letreiro da Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro

17/07

10h | Tayná Passos com a intervenção gastronômica “Caminhos do Acarajé: uma vivência entre África e Brasil (Akará, Oyá, Bahia e Pernambuco)”

18/07

10h | Manoelly Vera Cruz com a intervenção gastronômica “Pernambuco e sua herança Afro Ameríndia - Histórias e Sabores”

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES:

Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº – Centro

17/07

15h | Cavalo Marinho Bombo do Mestre Borges Lucas

16h | Afoxé Iyá Fi Dè Ri Omon

17h | Coco Pisada Segura

18/07

15h | Grupo Cultural Nordeste Independente

16h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá

17h | Mestre Alberone Rabequeiro

19/07

15h | Samba de Coco Flor de Jurema do Ororubá

16h | Banda de Pífano Fulni-ô

17h | Samba de Coco Irmãs Lopes

PAÍS DAS CONEXÕES CRIATIVAS:

Local: Calçada da Câmara Municipal de Pesqueira - Rua Cardeal Arcoverde, s/nº - Centro

18/07

15h | Adelmo Lins com a intervenção de moda “Recorte Coletivo”

17h | Associação de Artesãos Nossa Senhora das Graças com a intervenção de moda “Desfile Cheia de Graça”

19/07

16h | Renata Emiliana de Oliveira Cavalcanti Malta com o desfile “Vem Meu Bem”

17h | Maria Ivoneide da Silva com o desfile “Desfile Dalva e Neide Rendas”



PAÍS DA MÚSICA:

Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro

17/07

18h | Bira e o Bando

19h30 | Barbarize

18/07

18h | Banda Cascabulho

19h30 | Cristina Amaral

19/07

18h | Breggae

19h30 | Mabuya

PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL:

Local: Paróquia Imaculada Conceição (Avenida Carlos de Brito, 194, Prado - Em frente ao Convento Nossa Senhora da Conceição)

18/07

20h | Duo Muniz Rodrigues

19/07

20h | Treminhão

PAÍS AS ARTES CÊNICAS:

Local: Em frente ao Letreiro na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro

18/07

17h | Grupo Experimental com o espetáculo “Pontilhados: intervenções humanas em ambientes urbanos”

19/07

14h | Posto-oposto com o espetáculo “Posto-Oposto”

CARAVANA PERNAMBUCO MEU PAÍS (DESCENTRALIZADOS):

18/07

Local: Distrito Vila de Cimbres – Rua Cardeal Arcoverde, 23

14h30 | Mestre Josivaldo Caboclo

17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar

19h | Jéssica da Rabeca

19/07

Local: Distrito de Mutuca – Praça Santa Terezinha

14h30 | Ciranda Dengosa

17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar

19h | Valdemar Neto

CORTEJO DE BRINCANTES:

17/07

Local: Praça Comendador José Didier | Rua Cardeal Arcoverde, 72, Bairro Pitanga (próximo à EREM Cristo Rei)

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h

Grupos participantes:

A Cobra da Bexiga Lixa

Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueiras

Boi Cara Branca de Limoeiro

Cia Frevart

Cortejo Camarão dos Bonecos Mirins de Olinda

Escola de Samba Gigantes de Ororubá

Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu

Tribo de Índios Tupiniquins

19/07

Local: Rua Gumercindo Tenório, 42, Distrito de Mimoso

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h

Grupos participantes:

Corporação GF de Frevo

Escola de Samba Águia Dourada

Instituto Cultural Mestre Vavá do Boi Surubim e da Banda de Pífanos Alvorada

Maracatu Carneiro Manso

Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife

Orquestra Henrique Dias

19/07

Local: Coronel Leonardo, nº 45, Bairro Xukurús

Concentração: 09h

Saída do cortejo: 10h

Grupos participantes:

Cambinda Velha de Pesqueira

Tribo Indígena Carijós do Recife