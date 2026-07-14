'Michael' se torna a primeira cinebiografia a cruzar 1 bilhão de dólares na bilheteria

Apesar das críticas negativas, filme sobre Michael Jackson ultrapassou 'Oppenheimer' e 'Bohemian Rhapsody' e se tornou a maior bilheteria de uma cinebiografia da história

Filme ultrapassou 'Oppenheimer', de 2023, e ainda está em cartaz em alguns países (Lionsgate/Divulgação)

Um dos maiores sucessos comerciais do ano, o filme "Michael" cruzou a marca do bilhão de dólares de arrecadação mundial no último fim de semana, tornando-se a cinebiografia de maior bilheteria da história.

Ainda em cartaz em alguns cinemas ao redor do munndo, o longa sobre a ascensão ao estrelato de Michael Jackson superou as bilheterias de "Bohemian Rhapsody" (US$ 910 milhões) e "Oppenheimer" (US$ 977 milhões) e já acumula US$ 1,001 bilhão no total.

Dirigido por Antoine Fuqua (de "Dia de Treinamento" e da franquia "O Protetor"), "Michael" caminha para assumir ainda, nas próximas semanas, o posto de 1º lugar na arrecadação de 2026, superando a animação "Super Mario Galaxy: O Filme" (US$ 1,010 bi).



A superprodução teve um orçamento estimado entre US$ 155 e 200 milhões, sendo um dos filmes mais caros do segmento cinebiográfico também. Uma continuação já foi anunciada e está em desenvolvimento pela Lionsgate.

RESPOSTA DA CRÍTICA

Apesar do sucesso comercial, "Michael" não agradou a maior parte da imprensa especializada, que criticou o tratamento superficial da história do cantor e a artificialidade da direção e das caracterizações. No agregador de notas Rotten Tomatoes, o filme possui 38% de aprovação da crítica, enquanto a avaliação do público no site é 97% positiva.

As cenas que reproduzem os shows do astro, no entanto, receberam elogios, sobretudo por conta da interpretação de Jafaar Jackson (sobrinho de Michael Jackson) no papel principal. Especialistas apontam para a possibilidade de indicações ao Oscar para o filme, dada a repercussão popular proporcional a "Bohemian Rhapsody", que enfrentou críticas similares, mas também se tornou um inequívoco fenômeno global e acabou levando para casa quatro estatuetas da Academia.

Confira aqui a crítica do Diario a "Michael", lançado no Brasil em abril de 2026.