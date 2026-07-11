Tiê canta as dores e as delícias do maternar na turnê "Esgotada e Amorosa", que chega a PE

Cantora paulistana Tiê apresenta turnê "Esgotada e Amorosa" em Olinda e Garanhuns, com músicas do novo álbum e sucessos como "A Noite", "Amuleto" e "Mexeu Comigo"

Cantora paulista Tiê (Foto: Lucas Seixas)

A maternidade caminha sobre uma linha tênue que separa o afeto profundo do esgotamento emocional. Diante dessa dualidade delicada, a voz de Tiê surge como um abraço necessário. Aos 46 anos, mãe pela terceira vez, ela evoca a doçura marcante de suas composições para cantar as dores e as delícias dessa jornada. O reflexo disso está em seu novo disco, intitulado, “Esgotada”, já disponível nas plataformas digitais.

A carreira musical da paulistana se confunde com a própria maternidade. Tiê estreou no cenário fonográfico grávida de sua primeira filha, Liz, e viu sua rotina de palcos e composições crescer ao mesmo tempo em que criava também a segunda, Amora. “Claro que atrapalha, como acontece com qualquer mãe em qualquer profissão. A gente fica sobrecarregada, esgotada, exausta. Tenta fazer tudo certo e acaba fazendo tudo mais ou menos pela metade, porque não dá conta de tudo”, afirma Tiê em entrevista ao Diario.

Após enfrentar o luto de perdas gestacionais e os desafios de conciliar a estrada com a criação de duas meninas, o nascimento da caçula Rosa em 2023 inspirou o conceito do projeto duplo: a exaustão em “Esgotada” e o afeto que transbordará no próximo disco, previsto para o segundo semestre, batizado como “Amorosa” – o nome de sua segunda e terceira filhas unidas. “Sinto que estou interpretando a minha própria história. Mas também acaba sendo a história de muita gente, porque as experiências se cruzam e é daí que nasce a identificação com o público”, diz a cantora.

Esses dois sentimentos dão nome à turnê “Esgotada e Amorosa”, que desembarca em Pernambuco para duas apresentações na próxima semana. O primeiro encontro acontece na quinta-feira (16), às 20h, na Casa Estação da Luz, em Olinda, com ingressos a partir de R$ 65,00 disponíveis na plataforma Sympla.

Na sequência, Tiê sobe a serra rumo ao Agreste para integrar a programação do 34º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). O show gratuito ocorre na sexta-feira (17), às 18h, no Palco Estação, localizado no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti.

Embora as apresentações façam parte da mesma turnê, a promessa é de duas experiências distintas. Desenhado com um formato cênico minimalista e acolhedor, o espetáculo ganha contornos de contação de histórias com forte carga teatral. A expectativa da cantora é que o ambiente intimista da Casa Estação da Luz consiga abraçar essa proposta.

Já a apresentação no FIG trará uma energia diferente, adaptada às dinâmicas de um grande festival. “Gosto de olhar no olho, conversar e sentir a resposta das pessoas. Mas também me divirto muito em festivais, então estou feliz por fazer os dois formatos”, conta Tiê.

O tom intimista reflete as letras densas e emocionais presentes nas oito faixas de “Esgotada”. É o caso da faixa “Minha História”, que fala sobre se arrepender e questionar as próprias decisões, mas conclui que o que resta é celebrar a trajetória. “Cinco horas da manhã ainda / Logo o Sol vai acordar / E eu preciso descansar / Mas já sei que não vai dar”, canta a artista.

Além das novas composições, o repertório resgata os grandes sucessos da carreira de Tiê para o público cantar em coro como "A Noite", "Amuleto" e "Mexeu Comigo".

